El govern espanyol pren el control del port de Ceuta

El govern espanyol ha pres el control del port de Ceuta per tal d'instal·lar-hi una carpa i allotjar-hi migrants. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions instal·larà el recinte, situat a l'ampliació de Ponent de la zona de servei del port, i que podria albergar un miler de persones.\r\n\r\nEl ministre de Transports, Óscar Puente, ha firmat aquest dissabte una resolució d'urgència per prendre aquesta mesura, després d'obtenir un informe de Ports de l'Estat. Puente ha resolt "autoritzar a la Secretaria d'Estat de Migracions la utilització temporal d'una superfície de 16.000 metres quadrats de domini públic portuari". El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), va negar-se a avalar aquesta instal·lació. Ara, però, es farà efectiva. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl finançament torna a escena en plena crisi de Sánchez per Ceuta Bernat Surroca Albet\r\n\r\n