En marxa la compra pública del centre comercial de la Vila Olímpica

Es treballa internament, però la maquinària està activada. Segons ha pogut saber Nació, diverses entitats estan polint els detalls perquè el centre comercial de la Vila Olímpica del Poblenou finalment es quedi en mans públiques. L’acord encara necessita uns mesos de cortesia, però les converses estan avançades per poder tancar la compra de l’espai cap a finals d’any o principis de 2027. Almenys aquesta és la intenció de les administracions implicades, entre les quals hi ha l'Ajuntament, juntament amb altres entitats. L'interès s'ha intensificat després que Mercasa -l’empresa pública estatal propietària de l’equipament- es trobés que la subhasta del passat mes de juny, quan intentava pescar algun operador privat, va quedar deserta fins a en tres ocasions.
Els plans per al futur del centre comercial inclouen mantenir-hi usos comercials, però integrar-hi també espais de lleure i algun equipament per al barri. El que no està previst, malgrat que en algun moment s’havia plantejat a escala local, és convertir el Centre de la Vila en un mercat municipal. Els estudis fets no ho veuen viable. La clau, entre els actors implicats, és poder defensar una millora de les infraestructures del front marítim barceloní.
Si bé tots els càlculs encara són inicials, també es té en compte que caldria rehabilitar gran part de l’edifici i que la inversió necessària, més enllà de la compra, superaria els 20 milions d’euros. Igualment, s’estima que caldrien aproximadament tres anys per fer totes les reformes necessàries.
Malgrat que aquest diari ha pogut constatar que l’Ajuntament està implicat en els moviments, fonts del govern municipal eviten comentar l’estat de les negociacions. Així, queda a l'aire resoldre qui serà qui finalment faci l'adquisició, ja que podria haver-hi diferents peces implicades a l'equació.
Mesos enrere, el tinent d’alcaldia Jordi Valls es va limitar a recordar les dificultats tècniques i jurídiques -hi ha un litigi pendent vinculat al pàrquing de l’edifici- que acompanyen aquesta peça urbanística. Així es responia a la pressió veïnal i a les peticions de partits com Junts, BComú i ERC, que fa temps que demanen que l’Estat i el consistori es posin d’acord perquè aquest centre comercial semi-abandonat no quedi en mans privades.
Una història de degradació planificada
Mentrestant, segons l’últim recompte oficial, a l’espai de la Vila Olímpica ja només queden actius 35 locals dels 83 existents. El més actiu és el supermercat de la planta baixa, mentre que la gran pèrdua dels darrers anys ha estat la desaparició dels cinemes Yelmo Icaria, que van arribar a tenir 18 sales on es projectaven pel·lícules en versió original subtitulada. Els comerciants que queden resisteixen mentre el contracte de lloguer els hi ho permet i molts d’ells relaten la desaparició del comerç a l’edifici com una estratègia planificada. “No volen renovar els lloguers dels inquilins perquè s’ho volen vendre”, explicava el Carlos, l’amo d’una cafeteria del centre comercial, a aquest diari, abans de l’estiu.
A la subhasta que es va celebrar al juny Mercasa va intentar desfer-se de l’immoble per 25,7 milions d’euros, inicialment. Després, per 21,9 milions. I, finalment, per 18,7 milions. Cap de les ofertes va convèncer ningú. Ara, s’espera que això esperoni l’empresa estatal a negociar.
El president de l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró, fa temps que té clar qui té la responsabilitat sobre el futur d'aquest centre nascut a partir dels Jocs Olímpics del 1992. “Quan parlo amb Mercasa o amb l'Ajuntament sempre els dic una cosa: vosaltres vau dissenyar el barri des d'un plànol amb uns arquitectes. Vau pensar com havia de ser el comerç del barri. Vau decidir-ho. Per tant, hi teniu responsabilitat. No podeu deixar això abandonat. Heu de fer alguna cosa”, insistia l'home, en un reportatge mesos enrere.