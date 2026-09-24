Es deia Olga Matute i tenia dues filles. Havia viscut durant més de dues dècades en un pis del barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat, fins que es va quedar sense feina i no va poder fer front a la hipoteca. Al principi, el Banc Sabadell va assumir-ne la propietat i, a canvi, li va oferir un lloguer social. Tanmateix, l’immoble va acabar en mans d’una filial del fons especulatiu Cerberus.
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Després d’un intent fallit de desnonament, el procés es va reactivar quan el PP, Vox i Junts van votar en contra del decret de moratòria. La nit abans que l’anessin a desallotjar, l’Olga va acabar ingressada a l’Hospital de Bellvitge amb intencions suïcides. El jutge va considerar que, fins i tot en aquelles circumstàncies, havia d’executar el desnonament. El 7 de setembre, l’Olga es va treure la vida.
Una immobiliària acaba d’executar un desnonament a Madrid. Amb un fort desplegament policial, Urbagesa ha fet fora de casa seva una dona de 87 anys que es desplaça en cadira de rodes. Es diu Maricarmen i hi vivia des del 1956. Ja sense la protecció del decret de moratòria, la jutgessa va donar llum verda al desallotjament. Ricardo i Fernando, propietaris d’Urbagesa, han presentat una querella contra el Sindicat d’Inquilines i han advertit els mitjans de comunicació que no anomenin "fons voltor" el seu negoci. Aquí també rebutgem la comparació. El voltor és un animal noble.
El desnonament de Maricarmen podria ser l’últim clau al taüt de Pedro Sánchez, les polítiques d’habitatge del qual han estat provisionals, tímides, gairebé sempre forçades pels seus socis i en defensa oberta de les estructures de propietat. La crisi de l'habitatge és un símptoma de la nostra època, una seqüela persistent i tediosa de la crisi hipotecària del 2008. I la febre és mundial. L’altre dia, Die Linke va guanyar les eleccions a Berlín amb un programa centrat en l’habitatge. L’any passat, Zohran Mamdani va conquerir l’alcaldia de Nova York amb la promesa de congelar els lloguers de renda regulada.
El 2019, durant una entrevista a Onda Cero, Pedro Sánchez explicava que havia rebutjat les propostes de Pablo Iglesias en matèria d’habitatge perquè les considerava irrealitzables i intervencionistes. Ara la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, atribueix el desnonament de Maricarmen a les polítiques desreguladores d’Isabel Díaz Ayuso. Per la seva banda, Félix Bolaños ha carregat contra el PP i Vox: "Vostès estan amb els especuladors sense escrúpols i nosaltres amb la Maricarmen". Tant de bo el PSOE arribi algun dia a la Moncloa i posi fi a aquest desgavell.
De què serveix un govern que actua com a consell d’administració del capital immobiliari? De què serveix un partit de govern que subvenciona el rendisme, posa la catifa vermella als propietaris corporatius i no s’atreveix a prohibir les màfies de desocupació? Més li val al PSOE que no subestimi la ràbia llogatera. Compte a buidar les cases, no fos cas que s’omplissin els carrers.