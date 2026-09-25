Les trucades al 112 creixen un 7,7% durant aquest estiu a Catalunya

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha gestionat 1.182.384 trucades durant els mesos de juny, juliol i agost de 2026, un 7,7% més que en el mateix període de 2025. Segons ha explicat a l'ACN Natàlia Clop, cap d'operacions del CAT 112, "el 96% d'aquestes demandes s'han atès en menys de 10 segons". Les trucades operatives, les que requereixen una activació de serveis, han crescut un 10,1%, impulsades sobretot pels avisos vinculats a incendis, que han augmentat un 59,6%. També s'han disparat un 73% les relacionades amb el medi ambient, en bona part per fets derivats de la pesta porcina africana (PPA).
Un any més, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha afrontat un estiu amb un increment de l’activitat, tant pel que fa al nombre de trucades com als incidents que han requerit l’activació de serveis operatius. "Durant els mesos de juny, juliol i agost, hem gestionat 1.182.384 trucades, el que representa més del 7,7% de la campanya passada", ha detallat Clop.
Ha detallat que les trucades operatives han passat de 763.602 l’estiu de 2025 a 841.390 aquest 2026, un 10,1% més. Pel que fa als incidents operatius, també han anotat un increment de gairebé el 6%, passant de 560.580 a 594.022. Clop ha remarcat que per cada incident, especialment si té lloc a l’espai públic on hi ha molts ciutadans, pot haver-hi diverses trucades al 112 perquè poden existir diverses persones que alertin del fet.
Augmenten els avisos relacionats amb incendis
La responsable del 112 ha explicat l'augment sostingut de trucades perquè "hi ha més conscienciació ciutadana i perquè el telèfon és més accessible". Amb tot, ha admès que "el principal factor explicatiu de l’increment de l’activitat operativa del 112 durant l’estiu" són els nombrosos incendis que s'han donat arreu del territori. Ha dit que les trucades vinculades a incendis han passat de 52.624 l’estiu de 2025 a 83.966 aquest 2026, 31.342 més, fet que representa un augment del 59,6%.
Aquestes dades s’han produït en un estiu amb diversos episodis destacats, entre els quals hi ha l’incendi del nord de Collserola, a Barcelona, que el 25 d’agost va generar més d’un miler de trucades al 112 en només una hora, o d'altres episodis que van tenir lloc durant el mes de juliol, com el foc que va afectar la Bisbal d’Empordà i que es va estendre pel massís de les Gavarres, els de Sant Quirze Safaja, o el de Carme i el d'Aiguamúrcia, entre d'altres.
En aquest context, Barcelona ha registrat 2.767 trucades més relacionades amb incendis que durant l’estiu de 2025. Se n’han comptabilitzat 10.091, un 37,78% més. A Lleida se n'han anotat 432 més, arribant a la xifra de 1.924, el que representa un augment del 28,95%. En paral·lel, les 1.316 registrades a Tarragona el 2025 s’han enfilat fins a 2.094, un 59,12% més. Girona ha registrat l’increment percentual més elevat, que ha estat del 77,09%, amb 552 trucades més, fins a assolir les 1.268.
Juliol, el mes amb més increment
Pel que fa a l’evolució mensual, Clop ha remarcat que el juliol ha estat el mes amb un creixement més important de tota la campanya (sobretot pels incendis ja esmentats). Durant aquest mes, s’han registrat 300.106 trucades operatives, un 16,1% més que el juliol de 2025. L’activitat també ha crescut a l’agost, amb un 10,6% més de trucades, i al juny, amb un increment del 3,7%.
Peticions relacionades amb la PPA
Per altra banda, les incidències relacionades amb el medi ambient han registrat un increment del 73%: de 3.408 s’ha passat a 5.896 trucades. Aquesta categoria inclou rescats, danys o molèsties provocats per fauna salvatge i incompliments de normativa, entre altres situacions. Clop ha comentat que una bona part de l’augment està relacionada amb trucades derivades de la pesta porcina africana (PPA), ja sigui per la presència de senglars o per incompliments de les restriccions establertes.
Per municipis, Barcelona ha registrat el major augment absolut de les trucades relacionades amb el medi ambient, amb 368 avisos més, de 478 a 846, un 76,99% més. En aquest àmbit també ha destacat Sabadell, on han passat de 38 a 82, amb un increment del 115,79%.
Per altra banda, les incidències de trànsit a tota Catalunya han crescut un 9,5% i han superat les 116.500 trucades. Les emergències sanitàries han registrat un increment del 7,1%, fins a les 210.207 trucades. Les de seguretat, que continuen sent la principal tipologia, han anotat un augment del 4,8% i han acumulat més de 264.000 trucades. Per últim, les incidències de civisme s’han mantingut estables, amb una lleugera disminució del 0,3%.
Lleida lidera l’augment percentual i Barcelona, el creixement absolut
Les trucades operatives han crescut a totes les demarcacions catalanes. Lleida ha registrat l’increment percentual més elevat, amb un 16,27% més: ha passat de 37.532 trucades l’estiu de 2025 a 43.638 el 2026, 6.106 més.
Tarragona ha anotat el segon major increment percentual, del 15,95%, i també el segon creixement absolut més gran. Les trucades han passat de 90.876 a 105.374, amb 14.498 més. I, a Girona, les trucades operatives han crescut un 12,68%, de 80.551 a 90.764, amb 10.213 més.
Finalment, Barcelona ha concentrat el major increment absolut. Les trucades han passat de 552.643 a 598.450, amb 45.807 més, un augment del 8,29%. La demarcació concentra aproximadament el 71,1% de totes les trucades operatives gestionades pel CAT112 durant l’estiu de 2026.
Més trucades operatives a totes les vegueries
L’increment de les trucades operatives també s'ha registrat al conjunt de les vegueries catalanes, tot i que amb intensitats diferents. En termes absoluts, Barcelona ha concentrat el major volum i ha passat de 489.205 a 523.113 trucades, un augment de 33.908 (6,93%). Per darrere s'han situat Girona, que creix en 9.828 trucades (12,38%), el Camp de Tarragona, amb 9.753 més (16,23%), i el Penedès, que ha sumat 10.408 trucades i ha registrat un increment del 20,11%.
En termes percentuals, els creixements més elevats corresponen a l’Alt Pirineu i Aran, que ha passat de 7.189 a 9.715 trucades (35,14%), la Catalunya Central, amb un augment del 20,98% -de 28.157 a 34.063-, i el Penedès, amb un 20,11%. També han anotat increments de dos dígits Lleida (12,01%), Girona (12,38%) i el Camp de Tarragona (16,23%).
A l’altre extrem, les Terres de l’Ebre han presentat l’augment percentual més moderat, amb 597 trucades operatives més, de 15.046 s'ha passat a 15.643, un 3,97% més.