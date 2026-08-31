Extingit l’incendi forestal de Collserola que ha cremat més de 50 hectàrees

Els Bombers de Barcelona han donat per extingit aquest dilluns l’incendi forestal declarat el 25 d’agost al nord de Collserola. El foc, que va començar a la carretera Alta de les Roquetes, al districte de Nou Barris, ha afectat 54,5 hectàrees i estava controlat des de l’endemà.\r\n\r\nUn cop extingit l’incendi, l’Ajuntament de Barcelona ha desactivat el Pla d’Actuació Municipal (PAM). Segons els Agents Rurals, la superfície afectada forma part del Parc Natural de la Serra de Collserola i correspon principalment a zones d’arbrat i matollar. Del total de superfície cremada, 51,65 hectàrees corresponen al terme municipal de Barcelona i les 2,85 restants, a Montcada i Reixac (Vallès Occidental).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetenen un sospitós per cremar contenidors molt a prop de l'incendi de Collserola\r\n\r\n