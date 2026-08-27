Detenen un sospitós per cremar contenidors molt a prop de l'incendi de Collserola

La Guàrdia Urbana va detenir aquest dimecres un home presumptament relacionat amb la crema de contenidors molt a prop de l'incendi que es va declarar dilluns al parc de Collserola, per sobre de la zona de Canyelles, al districte de Nou Barris. En el moment de la detenció, l’individu duia diversos encenedors i altres elements que, segons fonts policials, podrien estar vinculats amb la intencionalitat del foc. Segons el mitjà que ha avançat la informació, La Vanguardia, l'home també podria estar relacionat amb el foc forestal dels darrers dies.
El sospitós va ser traslladat dimecres a la tarda als Mossos d’Esquadra, que han assumit la investigació a través de la divisió de Medi Ambient. Els agents treballen per determinar si els objectes que portava l’arrestat tenen relació amb l’origen de l’incendi. Segons la informació de La Vanguardia, aquest mateix dimecres els Mossos van localitzar i intervenir una burilla i diversos encenedors al punt on presumptament es va iniciar el foc, i ara els investigadors analitzen ara aquests indicis per establir si existeix una connexió amb el sospitós detingut. Tanmateix, fonts oficials de la policia catalana eviten confirmar cap informació i argumenten que encara és molt aviat per aportar detalls.
L’incendi, que ja ha estat extingit, va afectar una zona de matolls del parc de Collserola, per sobre de la carretera Alta de Roquetes i en direcció a Sant Cugat. Segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona, les flames van afectar unes 54 hectàrees de terreny forestal.
El foc també va obligar a prendre mesures preventives als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. En un primer moment es van desallotjar habitatges de la primera línia de Torre Baró, concretament als carrers de Lliçà i de Castellví, situats al límit amb la zona forestal. Davant la proximitat de les flames als habitatges, l’Ajuntament de Barcelona va activar el Pla d’Actuació Municipal en fase d’alerta i va decretar el confinament preventiu dels dos barris.