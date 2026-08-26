Controlat l'incendi de Collserola, que ha afectat 54 hectàrees

Els Bombers de Barcelona han donat per controlat a les 20 hores l’incendi de Collserola, que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. A més, aquest dimecres al matí s’ha donat el foc per estabilitzat, gràcies a les condicions meteorològiques favorables, i s’han aixecat els confinaments dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de la primera línia d’habitatges que van ser desallotjats dimecres, 35, també han pogut tornar a casa.
Els efectius han estat treballant en els focus secundaris que quedaven actius i durant el vespre i nit d'aquest dimecres seguiran a lloc deu dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d’extinció. Mentrestant, es manté el Pla d’Actuació Municipal en fase d’alerta fins que no s’arribi a l’extinció total del foc. A la nit es quedaran quatre vehicles d’aigua i un comandament del cos de bombers.
La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del Parc Natural, i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana (PPA) -la qual podria reobrir durant la tardor, tal com posava sobre la taula el Govern en les darreres hores. Tot i que encara no hi ha dades exactes, la darrera estimació ja eleva a 54 hectàrees cremades del Parc de Collserola, segons dades provisionals dels Agents Rurals, que estan investigant les causes del foc i, de moment, no descarten cap hipòtesi.
L'olla de Torre Baró, focus principal
Des del cos de bombers barceloní ha assegurat que la prioritat d'aquest dimecres ha estat els focus secundaris, amb especial èmfasi a l'olla de Torre Baró -entre aquest barri i Ciutat Meridiana-, on s'han reproduït mínimament els focs: "Hem treballat per ancorar els flancs, amb cremes i definició de perímetre, i en l'obertura de caixa per arribar als focus secundaris que va llençar a l'olla de Torre Baró", han apuntat des del cos d'extinció d'incendis de la capital catalana. Aquest dimecres, els Bombers de la Generalitat han col·laborat en les tasques d’extinció amb una quinzena de dotacions i un helicòpter bombarder.