El foc envia el segon gran avís de l'estiu a Barcelona

Un incendi a la falda de Collserola, a la zona boscosa que comença per sobre del barri de Canyelles (Nou Barris), a Barcelona, ha activat els serveis d'emergències de la ciutat i ha obligat a evacuar 35 persones de casa seva i a recomanar el confinament domiciliari a tres barris. També ha servit de segon avís, en molt poc temps, del risc de la propagació del foc a la zona de muntanya de la capital catalana. Si fa dues setmanes l'alerta va saltar al tram de Collserola que toca a Sarrià-Sant Gervasi i va afectar unes 10 hectàrees, aquesta vegada l'incendi és més profund. En les primeres hores ja s'havien confirmat l'afectació a 35 hectàrees.
Segons ha explicat el cap d'intervenció de Bombers de Barcelona present al punt de control, Sergi Bové, aquest vespre, el foc d'aquest dimarts els ha inquietat fins al vespre, quan s'ha estabilitzat, i ara falta veure com evolucionen les pròximes hores. "Hem de procurar que no hi hagi un canvi de condicions a la nit, un canvi de vent, que ens descontroli els dos flancs", ha apuntat el representant dels bombers municipals. En la mateixa línia, ha fet un balanç entre la crida a la calma i la prevenció, després d'haver desallotjat dos carrers amb habitatges del barri de Torre Baró. Així, preguntat sobre si hi ha cap altre focus poblacional que pugui requerir evacuacions depenent de l'evolució de l'incendi, Bové ha establert "l'únic barri en què podria impactar més un dels focus que es desenvolupa més seria la part superior de Ciutat Meridiana". Tanmateix, ha insistit en què s'està treballant "perquè no passi".
Si l'incendi de fa dues setmanes va comportar la implicació d'una trentena de dotacions de bombers, però, aquesta vegada s'han desplegat 73 vehicles (27 del cos barceloní i 46 de Bombers de la Generalitat, incloent-hi 12 avionetes i helicòpters). Pel risc sobre la salut del fum de l'incendi, s'han enviat missatges ES-Alert als veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i se'ls ha demanat que es quedin a casa i tanquin les finestres. Més tard, s'ha fet el mateix amb Vallbona. Mentrestant, a una zona més segura, als carrers de Canyelles, els bars llueixen plens, els veïns es comparteixen notícies per Whatsapp i s'expliquen titulars a viva veu, i els bancs del carrer emergeixen com a punt de reunió i tertúlia popular.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha desplaçat al punt de control de l'incendi i ha demanat als veïns dels barris més afectats que segueixin les peticions de l'administració. "He de demanar que se segueixin els consells de Protecció Civil i esperem que a les properes hores tot estigui controlat i tranquil·litzat. També volem agrair la tasca de les associacions veïnals que estan ajudant a fer arribar els missatges als veïns", ha declarat.
Un estiu exigent, amb temperatures rècord
Aquest segon incendi suposa un agost desafiant a la capital catalana, amb dos focs especialment visibles en una zona urbana intensament poblada. Si bé el primer, el del 14 d'agost, va anar acompanyat de la detenció d'una persona sospitosa d'haver estat implicada en el foc, aquesta vegada l'únic que s'ha assenyalat, d'entrada, és que l'incendi hauria començat en una zona de matolls.
La situació, a més, coincideix amb un estiu que també ha estat intens pel que als focs forestals a la resta de Catalunya. Si a principis de juliol es va fer exigent la simultaneitat d'incendis, amb la gravetat especialment estesa a la comarca de l'Anoia i el municipi de Sentmenat, aquest mes s'han mantingut diversos focus atomitzats que han requerit atenció arreu del país. Tot plegat, influït pel vent i les altes temperatures. De fet, aquest mes s'ha batut el rècord històric de més dies d'agost en què s'han registrat temperatures per sobre dels 40 graus al territori català, i encara queden dies per fer l'estadística més gruixuda.