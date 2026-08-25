El Govern estudia reobrir el parc de Collserola a la tardor després de mig any

Per primera vegada després de mig any, el Govern ha posat sobre la taula la possibilitat de reobrir el parc natural de Collserola, tancat des de fa sis mesos a causa de la pesta porcina. En concret, el Govern podria reobrir-lo durant la tardor, malgrat que encara no han fixat un calendari ferm al respecte. Així ho ha afirmat aquest matí el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una entrevista a RAC1, que supedita aquesta decisió a que les dades "acompanyin" l'evolució favorable de la pesta porcina.
Ara per ara, però, des de l'executiu català descarten afluixar les restriccions, ja que consideren que encara cal veure una evolució sostinguda. Ara bé, el conseller Ordeig sí que ha apuntat que "de seguida que les dades i els experts ho aconsellin, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc els operatius". En aquest sentit, el conseller destaca que "s'ha fet molt bona feina", però diu que "encara és prematur" retirar les mesures implementades.
La possibilitat de reobrir Collserola a la tardor arriba després que la setmana passada no es registrés cap cas de pesta porcina des que es va originar el brot, el passat 28 de novembre. Des d’aleshores s’han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952, negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l’estratègia d’erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu, es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l’estratègia d’erradicació.
Quina és la zona d'alt risc?
La zona d’alt risc comprèn 19 municipis: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal i l’enclavament de Barcelona i els accessos al Parc Natural de Collserola.
El dispositiu ha comptat aquesta setmana amb 807 efectius, dels quals 345 són d’intervenció i 462 d’ordre públic. Entre els diferents cossos i equips desplegats hi ha Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, ADF, Tragsa, GEPIF, policies locals, voluntaris de Protecció Civil i Guàrdia Civil.
El Govern recorda que continuen vigents les restriccions d’accés al medi natural als municipis de la zona d’alt risc i demana a la ciutadania que respecti la senyalització i els controls, no alimenti els senglars, dipositi els residus en contenidors tancats i avisi el 112 si detecta algun senglar mort o amb símptomes.