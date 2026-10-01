El Parlament reclama al Govern que no compri ni un sol cotxe més de combustió

La Generalitat es va marcar fa pocs mesos l’objectiu que el 90% de la flota de vehicles siguin electrificats a finals de la dècada. Tanmateix, el Parlament reclama més ambició. Concretament, s’ha aprovat una proposta en el debat de política general on s’insta l’executiu a no comprar ni un sol cotxe més de combustió o híbrid a partir del 2027.
L’objectiu de la mesura, presentada pels Comuns, és arribar al 2030 amb el 100% de la flota pública elèctrica. Amb els vots de PSC, ERC, la CUP i l’abstenció de Junts, la proposta inclou aprovar en un termini de sis mesos “un pla calendaritzat anualment i dotat de pressupost per substituir progressivament tots els vehicles de combustió del parc mòbil”.
El pla també hauria d'incloure la infraestructura de recàrrega necessària, abastida amb electricitat renovable subministrada per L'Energètica, i clàusules de descarbonització progressiva per als vehicles adscrits als serveis públics externalitzats.
Només el PP així com l’extrema dreta de Vox i Aliança Catalana s’han oposat a la proposta de resolució dels Comuns.
Augment constant dels vehicles electrificats
L’electrificació de la flota de la Generalitat forma part del PIVE, el pla d’impuls del vehicle elèctric. Entre altres, també es pretén que el 40% de les noves matriculacions sigui de zero emissions com marca la Comissió Europea.
L’objectiu europeu, que inclou elèctrics purs i híbrids endollables, ha passat de semblar impossible a factible. Enguany l’acumulat se situa en un 26,7% -però a l’agost va superar el 32%-, quasi el doble que fa dos anys.