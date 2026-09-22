El manual dels Bombers per protegir-se davant d'incendis forestals: finestres tancades i neteja perimetral

Superada, a priori, l'època de l'any amb un risc més gran d'incendi, els bombers no abaixen la guàrdia i dediquen esforços a difondre i informar les persones que viuen en habitatges disseminats propers o enclavats dins de zones forestals. Encara que alguns dels consells poden semblar de sentit comú -plegar cortines, tancar finestres i porticons o allunyar els munts de llenya-, en un moment de pànic i estrès com és un incendi forestal és fàcil oblidar els passos més bàsics.
Per aquest motiu, els bombers han fet un manual d'actuació amb una sèrie de pautes que cal fer en cas d'incendi.
Les recomanacions bàsiques
- Habilitar una franja lliure de combustible. La necessitat de "gestionar bé" una zona de 25 metres al voltant de la casa és una de les mesures principals. No vol dir que sigui totalment neta, sinó que no hi hagi ramatge dels arbres a menys de sis metres o arbres en contacte amb la casa, expliquen els bombers.
- Resguardar els vehicles. Que els vehicles no es trobin a l'exterior tocant a l'habitatge, prioritzant la possibilitat de tancar-lo a l'interior, sempre que sigui possible, per evitar que rebi impacte de l'incendi i les radiacions que generin.
- Els munts de llenya, xemeneies o barbacoes (i les bombones de butà o recipients amb dissolvents) no han de trobar-se al costat de l'habitatge per evitar que donin continuïtat a un possible foc.
- Tancar porticons i finestres. També plegar tendals i cortinatges interiors.
- Autoconfinar-se en un lloc segur. S'han de tancar les aixetes de subministrament energètic i preparar una motxilla amb el material indispensable per a una emergència: llums portàtils, medicaments, aigua, ràdio amb piles o diners en efectiu.
Aquestes mesures d'autoprotecció, explica el sotsinspector adjunt de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre David Ropero, garanteixen la seguretat del veïnat, però també la del cos d'emergències, ja que en el cas d'un hipotètic foc, els mitjans d'extinció no disposarien d'efectius per protegir tots i cadascun dels habitatges disseminats.
Veïns sensibles en ple parc natural dels Ports
Els bombers han traslladat aquest manual a propietaris de zones amb habitatges disseminats, com la del Mascar, en ple parc natural dels Ports, on a l'estiu poden arribar a viure 800 persones. En una zona a uns 1.000 metres d'altura allunyada de nuclis urbans i un únic accés a través del Portell, per la coneguda carretera del Caragol, aquesta zona és una on les recomanacions dels Bombers troben més ressò entre un veïnat ja sensibilitzat.
"Tenim un risc perquè el bosc s'ha fet molt gran. Abans hi havia neteja, havien ramats de bens, això es controlava, però ara s'ha tornat una mica selvàtic. Ara, com està abandonat, hi ha més perill de foc i ens preocupa cada vegada més perquè veiem els incendis que surten per tot arreu i aquí fa molts anys que parlem d'una via d'evacuació, perquè només en tenim una, pel Portell i la costa, i no veiem que es faci cap franja de protecció, en cas d'haver de sortir, si el foc centrés per allí, això és una ratera: no podem sortir de cap manera", explica Juan Domingo Puig, propietari d'una casa a la zona.
Els veïns del Mascar tenen contacte regular amb els Bombers, amb reunions periòdiques durant les quals els recorden les recomanacions per garantir la seva protecció i evitar ensurts. Inés Sorribes, una altra de les propietàries del Mascar, apunta que, en el seu cas, poden arribar a desbrossar l'espai de l'entorn de la casa fins a dos cops a l'any, en funció de la malesa que les pluges i el temps poden ajudar a generar.