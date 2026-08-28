El Govern es compromet a triplicar la gestió forestal per prevenir incendis

El Govern reforçarà la gestió forestal dels boscos públics amb l’objectiu de triplicar la superfície que es tracta anualment i situar-la en una mitjana de 2.000 hectàrees. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquesta previsió durant la compareixença posterior a la reunió del Consell Executiu, celebrada aquest divendres al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer.
Illa ha situat la prevenció i la gestió forestal com una de les prioritats davant l’increment del risc d’incendis. El president ha defensat que la protecció dels boscos és un "deure de país" que implica el conjunt de la societat i ha garantit que Catalunya "no retallarà ni un sol euro" destinat a la prevenció i a la gestió de les emergències.
En aquest context, el cap de l’Executiu també ha advertit sobre els efectes del canvi climàtic i ha alertat del "perill" que representa el negacionisme climàtic. Segons Illa, l’augment de les temperatures i les condicions de sequera obliguen a reforçar les polítiques de prevenció i a preparar el territori davant d’un escenari de major risc.
Acord forestal amb les quatre diputacions
L’anunci s’ha produït el mateix dia que el Govern ha formalitzat un acord amb les diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida per reforçar la gestió dels espais forestals i les polítiques de prevenció d’incendis.
L’acord busca coordinar les actuacions de les diferents administracions i avançar cap a una gestió més activa dels boscos, especialment en un context en què la prevenció es considera clau per reduir la propagació i la intensitat dels incendis forestals.
Illa es compromet a "anar per feina" en l'inici del curs polític
Illa ha reivindicat un executiu que “va per feina” i que afronta els pròxims mesos “a fons i a l’ofensiva”, especialment en qüestions com el finançament de Catalunya, l’habitatge o la transformació dels serveis públics.
El president ha situat el finançament com un dels principals reptes de l’inici del curs polític pocs dies abans de la Comissió de Política Fiscal i Financera, un organisme que el socialista considera un “element instrumental” per avançar en aquesta qüestió. “Anem de cara a barraca”, ha afirmat, abans de reclamar que “tothom estigui a l’alçada”.
Illa també ha fet referència a l’aplicació de la llei d’amnistia i ha expressat la seva confiança que hi hagi "notícies positives" en aquesta matèria.
Educació, habitatge i serveis públics, les preocupacions del president
Entre les preocupacions del president de cara als pròxims mesos hi ha també l’accés a l’habitatge i la reforma dels serveis públics. Illa ha defensat la necessitat de continuar avançant en aquestes dues línies i ha situat la millora de les polítiques públiques entre les prioritats de l’executiu.
Illa també ha volgut posar el focus en l’inici del curs escolar i en la necessitat de garantir tant “el dret de vaga” com “el dret a fer el curs”. La seva voluntat, ha remarcat, és que els drets de tots els actors implicats es puguin exercir amb normalitat.
En un context internacional marcat per l’auge de moviments autoritaris, el líder del Govern ha advertit igualment de les "pulsions autoritàries" d’alguns governs internacionals i ha defensat la necessitat de preservar els valors democràtics.
Sánchez i el "darrer penal"
Pel que fa a la política espanyola, Illa ha defensat la continuïtat d’un govern progressista encapçalat pel PSOE i ha reivindicat la necessitat de mantenir aquesta orientació política. Fent un símil futbolístic, ha apuntat que Pedro Sánchez ha de xutar “el darrer penal” i que creu que “marcarà gol per guanyar el partit”. Per aquesta raó, és del parer que el debat successori no té sentit ara mateix al PSOE.
El president també ha abordat el pròxim cicle electoral i, especialment, les eleccions municipals. Ha assegurat que el Govern respectarà els àmbits de decisió dels ajuntaments i ha rebutjat que les municipals es converteixin en una extensió de la política nacional. “Ni les convertirem ni les utilitzarem”, ha reblat.
L’episodi de Rodalies el dia de l'eclipsi, "sobredimensionat"
El president també s’ha referit a l’episodi viscut a Rodalies de Tarragona el dia de l'eclipsi de sol, que ha qualificat de "sobredimensionat". Illa considera que es va tractar d’un fet puntual relacionat amb un problema de previsió i ha defensat que no s’ha de convertir en una qüestió de més abast del que correspon.
En relació amb el sistema d’alertes ES-Alert, ha defensat la necessitat de continuar millorant els mecanismes d’avís davant situacions de risc, però ha advertit que no es pot generar en la ciutadania la sensació que, si no rep una alerta, "no es fa res".