El Govern impulsa un bessó digital de les autopistes per millorar el trànsit

El Govern impulsa un bessó digital de la xarxa viària interurbana de l’entorn metropolità de Barcelona, amb l’objectiu de millorar la planificació i la gestió de les infraestructures i el trànsit en aquest àmbit. El projecte el desenvolupen els departaments de Territori i d’Interior, junt amb el Servei Català de Trànsit, i l'han presentat aquest dimecres les conselleres de les àrees, Sílvia Paneque i Núria Parlon, respectivament.
En una roda de premsa des d'Interior, Parlon ha remarcat que el bessó digital abastarà 326 quilòmetres d’autopistes i carreteres de l’entorn de Barcelona i que s'alimentarà en temps real. El contracte de l'actuació compta amb una inversió de 7,1 milions d'euros i té un termini de 36 mesos. El bessó digital s’insereix en el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible, en el Programa de carreteres connectades i intel·ligents i s’emmarca en la RIS3CAT 2030, l’Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya.
La Generalitat desenvoluparà i implementarà d'aquesta manera una "solució tecnològica avançada" per millorar la gestió de les infraestructures viàries i del trànsit de la xarxa viària interurbana al voltant de Barcelona. Diàriament, hi circulen més de 800.000 vehicles dels quals uns 90.000 són vehicles pesants (11%).
La gestió del trànsit i de les infraestructures associades implica un vast conjunt de disciplines dels àmbits científic, socioeconòmic, computacional, d’enginyeries (infraestructures, de trànsit i comunicacions) que tradicionalment han utilitzat eines i solucions tecnològiques independents, tal com ha destacat l'executiu.
Integrar els sistemes clàssics
El projecte respon a la "necessitat d’integració" dels sistemes clàssics tant pel que fa a la recollida de dades -comptadors de vehicles i càmeres, per exemple- com a la presa de decisions -models de simulació-, mitjançant els nous avenços tecnològics com les tecnologies de 'big data' -aparells mòbils de telefonia, vehicles connectats i altres- i la intel·ligència artificial, segons han remarcat les conselleres.
A més, el projecte consistirà en la creació d’una representació virtual –un bessó digital– de la xarxa viària d’accés a l’entorn metropolità on estaran caracteritzats tots els equipaments disponibles que faciliti l’estudi de les vies, la predicció i avaluació per a la presa de decisions a tots els nivells (estratègic, tàctic i operatiu).