La normativa de circulació per a motocicletes i ciclomotors incorporarà diversos canvis a partir de l’1 d’octubre de 2026, així ho ha anunciat la Direcció General de Trànsit. Entre les principals novetats hi ha l’obligatorietat d’utilitzar guants de protecció en vies interurbanes, portar calçat tancat i l’enduriment dels requisits dels cascos.
Una de les mesures que més afectarà els motoristes és l’obligació de portar guants de protecció tant per als conductors com per als passatgers de motocicletes i ciclomotors quan circulin per carreteres. aquest requisit té l'objectiu de protegir les mans, que són una de les parts del cos més exposades en cas de caiguda. No portar-los serà considerat una infracció greu que se sancionarà amb 200 euros de multa.
També serà obligatori portar calçat tancat en qualsevol tipus de via, tant dins com fora de ciutat. Això significa que no es podrà circular amb xancletes, sandàlies obertes o altres tipus de calçat que no protegeixin adequadament el peu. Si no es fa cas a aquest requeriment, també comportarà una multa de 200 euros.
Els cascos hauran d’estar homologats
La nova regulació també estableix que els cascos de protecció dels usuaris de ciclomotors hauran d’estar homologats, i no simplement certificats. La DGT recorda que cal estar segur de l’homologació del casc abans de comprar-lo o fer-lo servir. Excepcionalment, però, aquesta mesura concreta entrarà en vigor amb un any de diferència, l'1 de octubre de 2027.
Una de les novetats que previsiblement generarà més interès entre els motoristes és la possibilitat de circular pel voral dret quan hi hagi congestió de trànsit. Aquesta opció, però, estarà limitada a situacions concretes: el tram haurà d’estar degudament senyalitzat i les motocicletes no podran superar els 30 quilòmetres per hora. Per tant, la nova norma no suposa una autorització general per circular pel voral.
D'altra banda, els professionals que treballin amb motocicleta, com ara els repartidors, també hauran de portar una armilla reflectant en tot moment mentre desenvolupin la seva activitat. Aquesta nova mesura s'implementarà per millorar-ne la visibilitat per als altres usuaris de la via i, així, assegurar que puguin treballar amb més seguretat. En cas de no complir-ho la DGT ja ha advertit que serà considerat una infracció greu, amb una sanció econòmica de 200 euros.