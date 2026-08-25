El Govern al·lega «criteris tècnics» per no haver enviat un Es-Alert en les últimes tempestes

Les tempestes dels últims dies han protagonitzat bona part de la primera roda de premsa de la portaveu Sílvia Paneque posterior a les vacances d'estiu. Davant les preguntes sobre per què no es va enviar cap avís a través del mecanisme Es-Alert, la consellera de Territori ha indicat que, seguint els "criteris tècnics", es va descartar la mesura. "És un mecanisme molt eficient, però n'hi ha d'altres", ha remarcat Paneque, que ha insistit en la necessitat d'adaptar -a través de polítiques transversals- els entorns rurals i urbans als fenòmens meteorològics derivats de la crisi climàtica. "Hem d'acompanyar els ajuntaments en la transformació per tenir estructures més resilients", ha determinat la consellera.
Paneque ha indicat que el Govern pren les decisions a través del centre de coordinació, i que és a partir d'aquí on apareixen els criteris tècnics que desplega habitualment Protecció Civil. "Ens estem trobant amb fenòmens intensos amb previsions més acotades en el temps", ha insistit la portaveu de l'executiu, que ha indicat que es "revisarà" l'actuació com es fa després de cada fenomen d'aquest tipus. També ha obert la porta a que hi hagi compareixences al Parlament per explicar la gestió de les tempestes, com ha demanat part de l'oposició, amb Junts al capdavant. En tot cas, però, ha remarcat que l'adaptació a la crisi climàtica passarà a tenir més importància a partir d'ara.
Paneque ha arrencat la roda de premsa recordant les altes temperatures que hi ha hagut aquest estiu, vinculades al risc d'incendi, i també les pluges recents que han afectat especialment el Camp de Tarragona. "Una de les prioritats serà la mitigació, però també l'adaptació", ha ressaltat la consellera, que ha advertit que el setembre -almenys les tres primeres setmanes- no estan previstes tantes pluges com és habitual. Això pot canviar, en tot cas, a finals del mes vinent. La carpeta climàtica marcarà bona part de la jornada que el Govern celebrarà aquest cap de setmana a Os de Balaguer, al Monestir de les Avellanes, per arrencar de manera definitiva el curs. També s'hi parlarà d'infraestructures.
En el consell executiu també s'hi ha abordat un informe sobre el pla governamental sobre cures, un àmbit sobre el qual -ha dit Paneque- es va rebre una herència "preocupant". "Hi ha elements que certifiquen que anem avançant", ha remarcat la consellera. L'últim document que ha estat sobre la taula de la primera reunió del curs ha estat sobre la pesta porcina africana (PPA), que té números més positius i permet fer pensar en reobrir Collserola a partir de la tardor. Per tornar a la normalitat, això sí, no hi ha d'haver positius en el terrmini d'un any. El parc de Collserola porta tancat mig any i ha afectat esdeveniments com el Tour de França, que va haver de retallar una de les etapes previstes a Barcelona.