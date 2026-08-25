Per què tampoc es va enviar un Es-Alert per les tempestes d'aquest dilluns a Tarragona?

Entre el cap de setmana i aquest dilluns s’han produït nombroses tempestes que han causat danys, especialment al Tarragonès. Tot i això, no es va informar a través de cap alarma i la pluja va comportar diverses afectacions a tota la zona costanera del camp de Tarragona. "L’Es-Alert s’envia segons el pla Inuncat, només amb avisos vermells", ha afirmat el cap de guàrdia de Protecció Civil de la Generalitat, Xavier Masramon en declaracions a 3cat Info.
Masramon ha detallat que hi havia dos nuclis i que un d’aquests va ser el que es va desplaçar cap a Tarragona. Va causar petites inundacions i incidents arreu de l’àrea destacada. "Vivim en una situació de canvi climàtic que dificulta molt la feina dels meteoròlegs", ha afegit. La tasca de donar unes previsions el més fiables possibles és més complexa amb els canvis tan repentins i les situacions incertes i imprevistes que no donen suficient "temps de reacció".
El cap de guàrdia de Protecció Civil ha assegurat que el sistema Es-Alert ha estat revisat durant l’últim any i que es fa un seguiment permanent, però que no poden enviar cap alarma si no hi ha cap avís de perill 5/6 o 6/6. En aquest cas, existia una previsió de 4/6 a l’interior de Lleida, però no tenien la consciència de les afectacions a Tarragona. Per tant, l’enviament de l’alerta "no estava justificat en funció de la previsió; no va haver-hi cap anticipació ni dada" per modificar els nivells establerts ni per activar una resposta d'emergència massiva a la comarca abans que descarregués el xàfec.
Masramon ha conclòs dient que en aquests dos casos dels darrers dies no han tingut "indicacions prèvies" que aquestes situacions poguessin generar danys a les persones. Així doncs, ha confirmat que si tenen informació, envien el missatge. Ha volgut posar de manifest que la prioritat absoluta del cos sempre és la seguretat de la ciutadania, però ha remarcat que la tecnologia actual depèn del Meteocat i de les previsions de les quals disposen.