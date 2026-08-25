La ronda de Dalt reobre el carril tallat entre les sortides cinc i sis

La ronda de Dalt ha recuperat aquest dimarts el carril tallat en tots dos sentits de la marxa entre les sortides cinc i sis per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Les obres en aquest tram van iniciar-se el passat tres d'agost per tal de permetre minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. A més, també ha servit per intensificar les intervencions d’instal·lacions de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat.
L’obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació aquestes darreres setmanes de 56 de les 101 peces que formen el nou sostre. A partir d'ara, les obres d’instal·lacions continuaran durant els pròxims mesos següents, amb la velocitat limitada a 40 km/h i talls nocturns al tronc central en el tram en qüestió.
El mur comptarà amb una longitud, un cop hagin finalitzat les obres, de 340 metres, que se sumaran als 200 ja coberts. La inversió prevista és de 12 milions d’euros, als quals cal sumar el cost de la cobertura, les instal·lacions i acabats del túnel, que representaran uns 20 milions d’euros. Pel que fa a la urbanització del futur espai sobre la ronda coberta, s’està acabant de definir un projecte propi.
Quan s'acabarà l'obra?
Els treballs a la ronda de Dalt van començar el juny del 2024 amb la construcció del mur central on hi ha el sostre parcialment cobert. La previsió és acabar l'obra a finals del 2027, amb la instal·lació de les últimes unitats del sostre.