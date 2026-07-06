La DGT resol el dubte: et poden multar per conduir sense samarreta, amb gorra o amb xancletes?

Amb l'arribada de l'estiu, també arriben les altes temperatures dins del cotxe i molts conductors opten per treure's la samarreta mentre condueixen. D'altres es posen alguns complements de roba que protegeixen del sol, com poden ser les ulleres, les gorres i els barrets.
Tot i això, els dubtes sobre si aquests elements o comportaments són legals mentre es condueix són molt recurrents i, el que molta gent no sap és si dur ulleres o gorres dins del cotxe o, per exemple, no portar samarreta comporta o no una sanció econòmica.
Es pot conduir sense samarreta?
El Reglament General de Circulació estableix que el conductor ha de mantenir la "llibertat de moviment, una posició adequada i un camp de visió clar". Per aquest motiu, no hi ha una normativa que prohibeixi expressament circular sense samarreta, segons explica la Direcció General de Trànsit (DGT), però això no vol dir que aquesta conducta estigui exempta de possibles sancions.
El que sí que indica la normativa és que el conductor ha de poder moure's amb llibertat, tenir un bon camp de visió i prestar una atenció constant a la carretera. Per aquesta raó, si un dels elements molesten o impedeixen que el conductor compleixi amb els requisits, aquest podrà ser castigat amb una sanció d'entre 80 i 100 euros.
Amb els barrets i la gorra passa el mateix, ja que es pot entendre que obstaculitza la visió mentre se circula amb vehicle. Per aquest motiu, el millor és conduir amb ulleres de sol, sempre que no sigui de nit, i fer ús del para-sol per poder controlar el cotxe amb la màxima seguretat i prudència.
Estan prohibides les xancletes?
Igualment passa amb el calçat. No hi ha cap normativa que prohibeixi expressament conduir amb xancletes o sandàlies, però es recomana utilitzar un calçat que subjecti correctament el peu, sigui flexible i permeti prémer els pedals amb precisió. Per tant, es desaconsella conduir amb xancletes, sandàlies, talons o sabates massa rígides, sobretot quan es tracta de motoristes, als qui la normativa prohibeix circular amb aquest tipus de calçat.