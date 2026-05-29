La DGT alerta d'una multa de 200 euros per no portar aquest element obligatori al cotxe

Tenir una punxada enmig de la carretera, quedar-se sense benzina o sense oli o que el cotxe t'avisi d'alguna avaria imprevista no és una situació fàcil ni desitjada per a qualsevol conductor. Per aquest motiu, disposar dels elements necessaris per poder continuar la conducció o evitar que l'avaria empitjori és important.
Així ho avisa la Direcció General de Trànsit (DGT), que recorda quin és l'element indispensable que s'ha de dur sempre al cotxe segons la normativa de trànsit per evitar multes de fins a 200 euros.
El kit que et pot estalviar la multa
Es tracta d’un kit d'emergències per a punxades, un accessori que es pot trobar per menys de 30 euros i que pot evitar sancions de fins a 200 euros. La normativa de trànsit estableix que els conductors han de disposar d’una roda de recanvi o d'ús temporal o un sistema alternatiu que permeti continuar circulant el vehicle.
Això significa que és legal circular sense roda de recanvi només si el vehicle disposa d’un sistema alternatiu equivalent, com ara:
- Un kit per a punxades.
- Pneumàtics run flat, reforçats per suportar el pes del cotxe i permetre la circulació després d'una pèrdua de pressió.
- Altres sistemes homologats.
En aquest cas, el kit per a punxades ha de dur els elements imprescindibles per reparar una roda en mal estat. Hi ha diversos i homologats, depenent del tipus de cotxe i roda que tinguis, ja que existeixen kits orientats tant a vehicles tot terreny com a cotxes d’ús habitual.
La majoria incorporen eines específiques per afrontar emergències a la carretera amb més garanties, com poden ser un compressor d’aire portàtil, un líquid o escuma segelladora per tapar la punxada, un tub de connexió per unir el sistema amb la vàlvula del pneumàtic i, habitualment, un manòmetre per comprovar la pressió. Alguns fabricants també hi afegeixen extractor de vàlvules o guants.
Aquests kits es poden aconseguir en tendes especialitzades o tallers mecànics, així com a través d'internet, per preus assequibles d'entre 30 i 50 euros. Per tant, recorda que, estalviar-te aquests diners i no portar ni roda de recanvi ni kit per a punxades pot provocar que hagis de pagar una sanció de fins a 200 euros per incompliment de la normativa de trànsit.