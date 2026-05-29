El govern municipal no dona el braç a tòrcer i manté el pols amb els sindicats en vaga a Barcelona

Molt de soroll per no-res. Així es podria resumir un plenari extraordinari que ha servit per constatar les posicions de cada banda del conflicte obert entre el govern municipal de Barcelona i una part rellevant de la plantilla de les escoles bressol, els serveis socials, les biblioteques o les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). Malgrat els intents de sortir d'aquesta cita, que han forçat Junts, BComú i ERC, amb "l'obertura immediata d'espais de diàleg" propis per a aquests sectors, la resposta de l'executiu del PSC ha estat mantenir el pols i no donar el braç a tòrcer. L'aposta socialista passa per mantenir els instruments actuals de debat sindical i per criticar amb contundència les accions de protesta que han anat fent els sindicats CGT, la Intersindical i Ábacos.
En la seva reacció a les peticions de diàleg, el tinent d'alcaldia Albert Batlle ha començat la seva intervenció "amb una condemna expressa de certs comportaments intimidatoris i fins i tot de confrontació violenta" de la qual ha responsabilitzat els tres sindicats implicats en les reivindicacions. "Han boicotejat actes públics, han perseguit representants institucionals i responsables públics i han atacat les seus d'altres sindicats, i vostès ho saben perquè els ho han informat els propis sindicats afectats. Es tracta de conductes intimidatòries i coercitives que traspassen línies vermelles que van més enllà d'una reclamació legítima de millores en les condicions laborals i que estan contribuint a escalar un conflicte laboral de forma interessada afegit una tensió innecessària a la plantilla", ha reblat Batlle, alhora que ha esbroncat l'oposició del consistori per reclamar a l'Ajuntament que negociï amb els serveis municipals en lluita.
A banda, ha insistit que ja existeixen canals de diàleg oberts per a les reclamacions laborals i s'ha centrat a reivindicar l'acord que es va tancar amb 12 dels 15 representants sindicals presents a la mesa de negociació, els de CCOO, UGT i CSIF, els mateixos sindicats que aquesta setmana han enviat una carta a Junts, BComú i ERC retraient-los que convoquessin el ple extraordinari d'aquest divendres a l'Ajuntament i que donessin ales a les reivindicacions de la CGT, la Intersindical i Ábacos. D'una manera exacta al que deia la carta dels sindicats majoritaris, aquest divendres Batlle ha acusat l'oposició de "generar un precedent perillós" reclamant negociacions al marge dels canals oficials ja establerts.
Mentrestant, la plaça Sant Jaume acumulava desenes de treballadors dels serveis que se senten perjudicats per un acord que té punts positius, però que deixa de banda moltes de les reclamacions del sector social. Aquesta part de la plantilla subratlla que es minoritària i que per això queda lluny de poder ocupar tant d'espai de representació com altres perfils de l'Ajuntament: només la Guàrdia Urbana ja representa uns 3.500 treballadors, recorden, i això també impacta en les meses de negociació.
Sigui com sigui, aquests sindicats, que denuncien que tampoc se'ls ha permès estar a l'Ajuntament durant el plenari, insisteixen que mantindran les protestes mentre no hi hagi avenços socials. De moment, però, el govern del PSC no ha deixat anar proposta a la qual agafar-se.
Reclamacions d'apartar Batlle i decepció amb la postura del govern
De fet, els impulsors del ple així ho han denunciat després d'escoltar la intervenció socialista. Junts ha insistit a reclamar al govern Collboni que "rectifiqui" i dialogui. BComú ha demanat a l'alcalde que se n'ocupi ell i que aparti de la negociació un regidor que censura la llibertat d'expressió i el dret a protesta. I ERC ha tancat la ronda de crítiques polítiques: "Limitar-se als espais que vostè ha decidit que són els que vol tirar endavant no ajudarà a resoldre el problema. [...] Tota la gestió que s'ha fet fins ara ha estat un desastre però avui ens demostren que les coses encara es poden fer pitjor", ha rematat el regidor republicà Jordi Coronas. A més, el PP també s'ha posat del costat dels impulsors del ple extraordinari. A la banda contrària a les reclamacions dels serveis en vaga han quedat únicament el PSC i Vox.