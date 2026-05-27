Carta de CCOO, UGT i CSIF a l'oposició de Barcelona pel suport als serveis en vaga: «Generen un precedent perillós»

Els sindicats majoritaris de l'Ajuntament de Barcelona (CCOO, UGT i CSIF) han decidit moure fitxa davant el plenari extraordinari convocat per Junts, BComú i ERC aquest divendres. Aquest tràmit polític busca demanar al govern municipal que doni explicacions davant les vagues i protestes existents a diversos serveis municipals, com les escoles bressol, les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), les biblioteques o els serveis socials. Això, però, ve encoratjat per sindicats minoritaris o sense representació actual a la mesa general de negociació (CGT, Intersindical o Ábacos), remarquen CCOO, UGT i CSIF en una carta conjunta dirigida als tres grups que han reclamat el ple extraordinari. "Amb la seva decisió es genera un precedent perillós que contribueix a deslegitimar els espais de representació democràtic dels treballadors i treballadores (la mesa general de negociació i la comissió de seguiment i desenvolupament), així com la pròpia funció de la negociació col·lectiva", estableix el text al qual ha tingut accés Nació.
En aquest sentit, els tres sindicats units són crítics amb què s'estigui posant en dubte la validesa de l'Acord de Condicions de Treball 2025-2028, que subratllen que es va aprovar l'any passat amb el vot a favor de 12 dels 15 representants de la mesa, els que corresponen a CCOO, UGT i CSIF. Si bé reconeixen que les reivindicacions dels serveis municipals en vaga són legítimes, el que censuren amb més contundència és que Junts, BComú i ERC donin ales a les seves protestes, emmarcades fora dels espais formals de negociació.
Carta de CCOO, UGT i CSIF a l'oposició de Barcelona by naciodigital
"Defensem que aquestes reivindicacions, en tots els casos, s'han de vehicular a través dels espais de negociació col·lectiva legítimament constituïts i respectant els mecanismes democràtics de representació sindical que entre totes i tots ens hem donat. És una situació que vostès bé coneixen, en tant que són representants de la ciutadania, amb regles idènticament democràtiques en l'elecció i la representació", s'expressa en un altre fragment de la carta conjunta.
A banda, els sindicats majoritaris assenyalen com a contraproduent les postures que posen sobre la taula els representants dels treballadors dels serveis municipals revoltats, organitzats amb la CGT, la Intersindical o Ábacos. "El tot o res i el corporativisme de segons quines demandes per sobre d'unes altres (totes elles legítimes) no poden imposar-se a la negociació col·lectiva de 17.000 treballadors i treballadores municipals", apunta el document. També subratlla que hi ha algunes peticions dels professionals d'aquests serveis que ja s'estarien integrant en "la comissió de seguiment de l'acord de condicions de treball signat".
Uns serveis que se senten perjudicats
Mentrestant, encara hi ha convocades diverses protestes i vagues entre biblioteques, serveis socials, OAC o escoles bressol. Són serveis que assenyalen que tenen menys representants dels sindicats majoritaris, ja que a l'àmbit social altres forces sindicals poden obtenir més representació, i que consideren que van sortir pitjor parats de l'acord que aplica a tots els treballadors de l'Ajuntament. Davant la intensificació d'aquestes reclamacions, amb accions a seus municipals o mobilitzacions a peu de carrer, les tres forces majoritàries de l'oposició -Junts, BComú i ERC- es van posar d'acord per demanar que el govern del PSC donés explicacions en un plenari extraordinari. Ara, una part rellevant del sector sindical al consistori lamenta aquest pressing polític.