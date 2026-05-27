L'Audiència Nacional demana al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes de 2024

El magistrat de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat a la UCO de la Guàrdia Civil que requereixi al PSOE documentació relativa a la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del 2024, que Salvador Illa va guanyar amb 42 diputats. Segons recull la interlocutòria del jutge que ordena a l’UCO requerir informació a la seu del PSOE al carrer Ferraz, el magistrat ha reclamat tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis, celebrats el 12 de maig del 2024. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig.
Tal com ha indicat el tribunal, el procediment es dirigeix contra l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán i l’exmilitant socialista Leire Díez, entre d’altres, per presumptes delictes d’organització criminal, múltiples delictes de suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s’investiga a la gerent de la Secretaria d’Organització Ana María Fuentes per fer suposades factures falses.L’entrada dels agents de l’UCO, coneguda poc abans de les nou del matí, ha servit per requerir al partit diversa documentació i arxius electrònics sobre un procediment que, a més d’afectar Díez i Cerdán, també es dirigeix a l’exconseller de Presidència de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías i a l’advocat Ismael Oliver. En el cas de Fuentes, se la considera com a possible còmplice.
L'entrada a la seu del PSOE ha encanxat Pedro Sánchez al Vaticà. Lluny de poder centrar-se en la cita amb el líder de l'Església catòlica, Sánchez ha hagut de fer front a les noves revelacions sobre José Luis Rodríguez Zapatero i a l'escorcoll de la Guàrdia Civil per la trama. Pot arribar al final de la legislatura? "L'estabilitat dels últims vuit anys no és una finalitat en si mateixa, però és un instrument pel bon desenvolupament econòmic", ha dit. Les transformacions, ha dit, són "tan importants" que només es poden dur a terme amb aquesta "estabilitat".
"És una palanca en termes econòmics en un moment internacional tan complex. Hi ha qui em demana avançar eleccions, perquè és conscient que tindré una majoria parlamentària més gran, però no puc convocar eleccions per interès partidista, sinó per interès general. Ara l'interès general és escapar-nos de les crisis", ha ressaltat el president del govern espanyol. "L'èxit que estem tenint té molt a veure amb l'estabilitat. Si la Constitució diu que la legislatura dura quatre anys, doncs seran quatre anys. Hem de culminar tasques molt importants", ha apuntat el màxim dirigent socialista.
Hi haurà ampliació.