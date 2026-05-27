27 de maig de 2026

Vila celebra un augment de 41 milions per a llengua després dels acords amb ERC i Comuns

  • El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, compareix en comissió al Parlament per explicar el pressupost del seu departament

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 12:13
Actualitzat el 27 de maig de 2026 a les 12:14

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha defensat aquest dimecres l'increment del nou pressupost del Departament respecte al projecte presentat a finals de febrer i retirat pel Govern el mes de març. "Presentar un pressupost que puja de 85 milions a 126, milions per matemàtiques elementals, mostren una diferència", ha assegurat, després de les crítiques de Junts, PP i Vox, que han remarcat que els comptes són exactament els mateixos que els presentats a principis d'any. Vila defensa que gràcies a l'acord amb ERC i Comuns es podran dur a terme "activitats de més envergadura" en àrees de salut, drets socials i comerç. En termes per habitant, el pressupost arriba als 15,49 euros, un 42,8% més que el 2025.

