ERC urgeix Sánchez a «fer neteja» al PSOE després de la condemna d'Àbalos

ERC ha urgit Pedro Sánchez a "fer neteja" després de la condemna de 24 anys de presó contra José Luis Ábalos. En roda de premsa des de la seu dels republicans a Barcelona, la secretària general Elisenda Alamany ha demanat al president espanyol que no es "limiti a culpar l'àrbitre", en referència a la justícia, sinó que prengui mesures per allunyar-se dels escàndols del PSOE. "L'àrbitre està comprat i no és neutral, però Ábalos, Koldo, Cerdán i Leire són porqueria", ha sentenciat Alamany. Els republicans han carregat contra el PSOE per no haver afrontat un problema que "han deixat podrir i enquistar" i l'insten a "deixar de victimitzar-se". Sánchez compareixerà aquest dimecres, dia de Sant Joan, per donar explicacions sobre els últims escàndols del seu entorn i del seu partit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Tribunal Suprem condemna l'exministre Ábalos a 24 anys de presó Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\n \r\n