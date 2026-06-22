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Política

ERC urgeix Sánchez a «fer neteja» al PSOE després de la condemna d'Àbalos

  • Elisenda Alamany, en roda de premsa a la seu d'ERC -

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Publicat el 22 de juny de 2026 a les 13:01
Actualitzat el 22 de juny de 2026 a les 13:06

ERC ha urgit Pedro Sánchez a "fer neteja" després de la condemna de 24 anys de presó contra José Luis Ábalos. En roda de premsa des de la seu dels republicans a Barcelona, la secretària general Elisenda Alamany ha demanat al president espanyol que no es "limiti a culpar l'àrbitre", en referència a la justícia, sinó que prengui mesures per allunyar-se dels escàndols del PSOE. "L'àrbitre està comprat i no és neutral, però Ábalos, Koldo, Cerdán i Leire són porqueria", ha sentenciat Alamany. Els republicans han carregat contra el PSOE per no haver afrontat un problema que "han deixat podrir i enquistar" i l'insten a "deixar de victimitzar-se". Sánchez compareixerà aquest dimecres, dia de Sant Joan, per donar explicacions sobre els últims escàndols del seu entorn i del seu partit.

 

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