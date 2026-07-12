Catalunya ja es troba immersa en la tercera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta per un episodi que ha començat aquest diumenge i que, segons les previsions, s'allargarà almenys fins dimecres. Les temperatures tornaran a superar àmpliament els 40 °C en diversos punts del país, especialment a les comarques de Ponent, mentre que al litoral i prelitoral central i sud les nits seran especialment caloroses, amb mínimes que en molts casos no baixaran dels 25 °C.
L'episodi també vindrà acompanyat de pols sahariana en suspensió, fet que contribuirà a empitjorar la qualitat de l'aire a bona part del territori. Davant d'aquesta situació, els Bombers de la Generalitat han reforçat els seus efectius a totes les regions d'emergència i els Agents Rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 72 municipis de 14 comarques.
Dilluns i dimarts, els dies de més calor
L'onada de calor ha començat a notar-se aquest diumenge, especialment a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, on les temperatures han superat els 35 °C en municipis com Sort. Tot i això, els dies més complicats seran dilluns i dimarts.
Dilluns, els avisos per calor intensa afectaran a la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià, i dimarts s'hi afegiran també l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, arribant també a unes temperatures molt elevades a Ponent. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per calor nocturna al Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès, on les nits tropicals dificultaran el descans.
Per aquest motiu, Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com les persones grans, aquelles amb malalties cròniques, persones amb mobilitat reduïda o qui treballi o practiqui activitat física a l'aire lliure. També recomana als ajuntaments habilitar espais climatitzats si és necessari.
Es manté el risc extrem d'incendi
L'episodi de calor coincideix amb un augment molt important del risc d'incendi forestal. Els Agents Rurals mantenen el nivell 4 del Pla Alfa a 72 municipis de 14 comarques, principalment de la meitat oest de Catalunya, i continuen restringint l'accés a vuit espais naturals per reduir el risc d'ignicions:
- Montsec d'Ares
- Montsec de Rúbies
- La Ribera Salada
- Baronia de Rialb
- Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
- Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
- Espai Natural del Montmell-Marmellar
- Parc Natural de la Serra de Montsant
A més, hi ha 187 municipis de 20 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Els Bombers també han reforçat el dispositiu operatiu davant la previsió que es puguin produir incendis de propagació ràpida, especialment a les regions d'emergències del centre de Catalunya, el sud de Lleida i les Terres de l'Ebre.