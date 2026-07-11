Arriba la tercera onada de calor: deu comarques en alerta

Aquest diumenge començarà la tercera onada de calor de l'estiu, impulsada per una nova entrada d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per calor nocturna al sud del país i per temperatures màximes molt elevades a set comarques de Ponent i del Pirineu. La jornada també estarà marcada per la presència de pols sahariana, que farà augmentar la sensació de xafogor.\r\n\r\nEl Meteocat manté avisos per calor nocturna entre la nit de dissabte i diumenge a:\r\n\r\n\r\n\tBaix Ebre\r\n\tMontsià\r\n\r\n\r\nAixí com avisos per calor durant el dia de diumenge:\r\n\r\n\r\n\tAlta Ribagorça\r\n\tAlt Urgell\r\n\tCerdanya\r\n\tPallars Jussà\r\n\tPallars Sobirà\r\n\tSegrià\r\n\tVall d'Aran\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nButlletí Impacte\r\nEl retrat robot de les víctimes del canvi climàtic Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\nI dilluns?\r\n\r\nLa tercera onada de calor s'intensificarà amb un nou ascens de les temperatures de cara a dilluns, també amb avisos actius per calor nocturna a:\r\n\r\n\r\n\tBaix Ebre\r\n\tMontsià\r\n\tTerra Alta\r\n\r\n\r\nI avisos per calor durant dilluns a:\r\n\r\n\r\n\tAlta Ribagorça\r\n\tPallars Sobirà\r\n\tVall d'Aran\r\n\r\n\r\nPla Alfa nivell 4: els 72 municipis i els 8 espais naturals afectats pel risc extrem d'incendi\r\n\r\nA partir de la mitjanit d'aquest dissabte 12 de juliol, els Agents Rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. A més, 185 municipis de 20 comarques es mantindran en nivell 3 per risc molt alt. L'activació del nivell 4 comporta també el tancament de l'accés a diversos espais naturals per reduir el risc d'incendi.\r\n\r\nAlt Camp\r\n\r\n\r\n\tAiguamúrcia\r\n\tQuerol\r\n\tRodonyà\r\n\tVila-rodona\r\n\r\n\r\nAlt Penedès\r\n\r\n\r\n\tCastellví de la Marca\r\n\tPontons\r\n\tSant Martí Sarroca\r\n\tTorrelles de Foix\r\n\r\n\r\nAlt Urgell\r\n\r\n\r\n\tBassella\r\n\tColl de Nargó\r\n\tPeramola\r\n\r\n\r\nAnoia\r\n\r\n\r\n\tEl Bruc\r\n\r\n\r\nBages\r\n\r\n\r\n\tCastellbell i el Vilar\r\n\tEl Pont de Vilomara i Rocafort\r\n\tMarganell\r\n\tMonistrol de Montserrat\r\n\tMura\r\n\tSant Vicenç de Castellet\r\n\tTalamanca\r\n\r\n\r\nBaix Llobregat\r\n\r\n\r\n\tCollbató\r\n\r\n\r\nBaix Penedès\r\n\r\n\r\n\tEl Montmell\r\n\tLa Bisbal del Penedès\r\n\tSant Jaume dels Domenys\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nS'acaba la segona onada de calor, comença la tercera Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\nMoianès\r\n\r\n\r\n\tGranera\r\n\tMonistrol de Calders\r\n\r\n\r\nNoguera\r\n\r\n\r\n\tÀger\r\n\tAlgerri\r\n\tAlòs de Balaguer\r\n\tArtesa de Segre\r\n\tCamarasa\r\n\tCastelló de Farfanya\r\n\tForadada\r\n\tIvars de Noguera\r\n\tLa Baronia de Rialb\r\n\tLes Avellanes i Santa Linya\r\n\tOliola\r\n\tOs de Balaguer\r\n\tPonts\r\n\tTiurana\r\n\tVilanova de l'Aguda\r\n\tVilanova de Meià\r\n\r\n\r\nPallars Jussà\r\n\r\n\r\n\tAbella de la Conca\r\n\tCastell de Mur\r\n\tGavet de la Conca\r\n\tIsona i Conca Dellà\r\n\tLlimiana\r\n\tSant Esteve de la Sarga\r\n\tTremp\r\n\r\n\r\nPriorat\r\n\r\n\r\n\tCabacés\r\n\tCornudella de Montsant\r\n\tLa Bisbal de Falset\r\n\tLa Figuera\r\n\tLa Morera de Montsant\r\n\tLa Vilella Alta\r\n\tLa Vilella Baixa\r\n\tMargalef\r\n\tPoboleda\r\n\tTorroja del Priorat\r\n\tUlldemolins\r\n\r\n\r\nSegarra\r\n\r\n\r\n\tSanaüja\r\n\tTorrefeta i Florejacs\r\n\r\n\r\nSolsonès\r\n\r\n\r\n\tBiosca\r\n\tCastellar de la Ribera\r\n\tLladurs\r\n\tPinell de Solsonès\r\n\tTorà\r\n\r\n\r\nVallès Occidental\r\n\r\n\r\n\tCastellar del Vallès\r\n\tMatadepera\r\n\tRellinars\r\n\tSant Llorenç Savall\r\n\tTerrassa\r\n\tVacarisses\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nLa calor extrema obliga el Tour de França a escurçar la novena etapa\r\n\r\n\r\nEspais naturals amb restricció d'accés\r\n\r\n\r\n\tMontsec d'Ares\r\n\tMontsec de Rúbies\r\n\tLa Ribera Salada\r\n\tBaronia de Rialb\r\n\tParc Natural de la Muntanya de Montserrat\r\n\tParc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac\r\n\tEspai Natural del Montmell-Marmellar\r\n\tParc Natural de la Serra de Montsant\r\n\r\n