11 de juliol de 2026

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Arriba la tercera onada de calor: deu comarques en alerta

Terra

La nova calorada anirà acompanyada de xafogor i pols sahariana

  • Surt el sol pel Coll de Cabrera, des de Sant Bartomeu del Grau (Osona) -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de juliol de 2026 a les 21:57

Aquest diumenge començarà la tercera onada de calor de l'estiu, impulsada per una nova entrada d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per calor nocturna al sud del país i per temperatures màximes molt elevades a set comarques de Ponent i del Pirineu. La jornada també estarà marcada per la presència de pols sahariana, que farà augmentar la sensació de xafogor.

El Meteocat manté avisos per calor nocturna entre la nit de dissabte i diumenge a:

  • Baix Ebre
  • Montsià

Així com avisos per calor durant el dia de diumenge:

  • Alta Ribagorça
  • Alt Urgell
  • Cerdanya
  • Pallars Jussà
  • Pallars Sobirà
  • Segrià
  • Vall d'Aran

I dilluns?

La tercera onada de calor s'intensificarà amb un nou ascens de les temperatures de cara a dilluns, també amb avisos actius per calor nocturna a:

  • Baix Ebre
  • Montsià
  • Terra Alta

I avisos per calor durant dilluns a:

  • Alta Ribagorça
  • Pallars Sobirà
  • Vall d'Aran

Pla Alfa nivell 4: els 72 municipis i els 8 espais naturals afectats pel risc extrem d'incendi

A partir de la mitjanit d'aquest dissabte 12 de juliol, els Agents Rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. A més, 185 municipis de 20 comarques es mantindran en nivell 3 per risc molt alt. L'activació del nivell 4 comporta també el tancament de l'accés a diversos espais naturals per reduir el risc d'incendi.

Alt Camp

  • Aiguamúrcia
  • Querol
  • Rodonyà
  • Vila-rodona

Alt Penedès

  • Castellví de la Marca
  • Pontons
  • Sant Martí Sarroca
  • Torrelles de Foix

Alt Urgell

  • Bassella
  • Coll de Nargó
  • Peramola

Anoia

  • El Bruc

Bages

  • Castellbell i el Vilar
  • El Pont de Vilomara i Rocafort
  • Marganell
  • Monistrol de Montserrat
  • Mura
  • Sant Vicenç de Castellet
  • Talamanca

Baix Llobregat

  • Collbató

Baix Penedès

  • El Montmell
  • La Bisbal del Penedès
  • Sant Jaume dels Domenys

Moianès

  • Granera
  • Monistrol de Calders

Noguera

  • Àger
  • Algerri
  • Alòs de Balaguer
  • Artesa de Segre
  • Camarasa
  • Castelló de Farfanya
  • Foradada
  • Ivars de Noguera
  • La Baronia de Rialb
  • Les Avellanes i Santa Linya
  • Oliola
  • Os de Balaguer
  • Ponts
  • Tiurana
  • Vilanova de l'Aguda
  • Vilanova de Meià

Pallars Jussà

  • Abella de la Conca
  • Castell de Mur
  • Gavet de la Conca
  • Isona i Conca Dellà
  • Llimiana
  • Sant Esteve de la Sarga
  • Tremp

Priorat

  • Cabacés
  • Cornudella de Montsant
  • La Bisbal de Falset
  • La Figuera
  • La Morera de Montsant
  • La Vilella Alta
  • La Vilella Baixa
  • Margalef
  • Poboleda
  • Torroja del Priorat
  • Ulldemolins

Segarra

  • Sanaüja
  • Torrefeta i Florejacs

Solsonès

  • Biosca
  • Castellar de la Ribera
  • Lladurs
  • Pinell de Solsonès
  • Torà

Vallès Occidental

  • Castellar del Vallès
  • Matadepera
  • Rellinars
  • Sant Llorenç Savall
  • Terrassa
  • Vacarisses

Espais naturals amb restricció d'accés

  • Montsec d'Ares
  • Montsec de Rúbies
  • La Ribera Salada
  • Baronia de Rialb
  • Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
  • Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
  • Espai Natural del Montmell-Marmellar
  • Parc Natural de la Serra de Montsant
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