La calor extrema obliga el Tour de França a escurçar la novena etapa

La calor extrema continua alterant el desenvolupament del Tour de França. L'organització ha anunciat aquest dissabte una modificació de la novena etapa, que es disputarà aquest diumenge entre Malemort i Ussel, després que Météo-France hagi activat l'alerta vermella per onada de calor al departament de Corrèze.
La decisió suposa escurçar l'etapa en 30 quilòmetres, passant dels 185,5 previstos inicialment als 155,5 quilòmetres, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels ciclistes, del personal de la cursa i dels aficionats davant les temperatures excepcionals que afecten la zona.
L'organització també ha modificat l'horari de sortida, que serà a les 13.45 hores, i ha alterat el tram neutralitzat de l'etapa. Els ciclistes seguiran la carretera D921 i directament cap a Lanteuil, evitant part del recorregut inicial abans d'afrontar els últims 147,8 quilòmetres fins a Ussel. L'arribada dels corredors està prevista al voltant de les 17.30 hores, una hora en què s'espera que les temperatures continuïn sent molt elevades.
Noves alteracions per la calor
És la segona vegada en pocs dies que les condicions meteorològiques obliguen a modificar el Tour. Les autoritats franceses han fet una crida als espectadors perquè extremin les precaucions, s'hidratin sovint, evitin esforços físics durant les hores centrals del dia i segueixin les indicacions dels serveis d'emergència.