Febre de les administracions catalanes per asfaltar carreteres pel Tour

Catalunya acull el Grand Départ del Tour de França. Les tres primeres etapes transcorreran íntegrament per carreteres catalanes i els millors ciclistes del món es trobaran un asfalt immaculat. En aquest sentit, les diverses administracions del país s'han bolcat en repavimentar les infraestructures viàries. Quant ha costat? Ara mateix, es tracta d'una xifra impossible de calcular -hi intervenen moltes entitats i la majoria no ho detallen-, però no s'inclou en el cànon de 9,6 milions d'euros que s'ha pagat a l'empresa ASO.
El Tour exigeix un mínim de qualitat
Amaury Sport Organisation (ASO), empresa vinculada a l'editora de L'Equipe i Le Parisien, és l'organitzadora del Tour de França i altres grans esdeveniments esportius com el París-Dakar i les maratons de París i Barcelona. Per tal de portar la Grande Boucle a Catalunya, cobrarà un total de 9,6 milions d'euros en concepte de cànon -8 milions més IVA-, dels quals cinc els aporta la Generalitat, segons expliquen fonts del Departament d'Esports a Nació.
Més enllà d'aquesta quantitat, hi ha la resta de costos que assumeixen les diverses administracions per fer possible acollir el pas de la gran volta ciclista i que tot apunta que superarà la del cànon. D'aquestes aportacions -que s'agregaran en un informe d'impacte que, segons va avançar Nació, costarà 145.000 euros-, una part important es destina a l'asfaltatge de carrers i carreteres.
Ara bé, és una condició que posa l'organització del Tour? Sí i no. “L'organització té un manual tècnic de requisits mínims, però que no és molt exigent”, expliquen les fonts d'Esports consultades per aquest mitjà. En aquest sentit, apunten que en algunes de les carreteres que s'hi ha actuat “s'hagués pogut passar igualment sense fer res”, mentre que en altres sí que era imprescindible repavimentar. Des de la conselleria, això sí, es destaca que en alguns casos s'han avançat actuacions ja previstes i que, en tots els casos, seran obres que “quedaran a Catalunya” com el foment de l'ús de la bici.
Quant han costat les actuacions d'asfaltatge?
El Tour de França passa per carrers -de titularitat municipal-, però també carreteres de les diputacions i la Generalitat. El Departament d'Esports explica que és cada administració la que s'ha encarregat de millorar les seves pròpies infraestructures i, per tant, és molt difícil tenir-ne un cost global. Ara bé, en el cas de molts ajuntaments han intentat acollir-se a subvencions de les diputacions.
L'Ajuntament de Barcelona explica que ha actuat en 14 àmbits que sumen un total de 85.000 metres quadrats. Fonts municipals eviten concretar el cost -una estimació conservadora serien 600.000 euros- i ho deixen pel denominat informe de tancament de l’esdeveniment, un document que s'ha adjudicat per 145.000 euros.
Tampoc la Generalitat ha concretat el cost de les seves actuacions, incloses en els programes de conservació i que, per exemple a la carretera de Toses, s'han avançat respecte a les previsions inicials. Concretament, s'ha reasfaltat la C-31 entre Calafell i Cunit, la GI-400 entre la collada de Toses i la Molina així com la C-352 a Canovelles. La millora del paviment de la C-17 entre Osona i el Ripollès, per altra banda, l'ha assumit la concessionària Cedinsa.
En l'interior de les poblacions les actuacions es repeteixen arreu del país: Tarragona, Gavà, Sitges, Torelló o Ripoll, entre altres. En el cas de la capital del Ripollès, el fet que sigui una via municipal, però amb molt trànsit interurbà, ha suposat que els 147.000 euros els hagi assumit íntegrament la Diputació de Girona. La mateixa institució, segons ha confirmat a Nació, ha aportat 65.000 euros per pagar la meitat de la millora d'un vial urbà a la Molina.
La Diputació de Barcelona, per la seva banda, ha destinat uns 200.000 euros a repavimentar carreteres de la seva titularitat i quasi mig milió a vials municipals. En global, l'administració explica a aquest mitjà que s'ha actuat a una norantena de quilòmetres.
|Infraestructura
|Titularitat
|Cost
|Finançament
|Xarxa pròpia Diputació de Barcelona (38 km)
|Diputació de Barcelona
|200.000 euros
|Diputació de Barcelona
|Xarxa viària municipal - Catàleg de serveis (52,5 km)
|Municipal (diversos ajuntaments)
|480.976,31 euros
(IVA inclòs)
|Diputació de Barcelona (100%)
|Vies urbanes de Barcelona (85.000 m2)
|Ajuntament de Barcelona
|No especificat
|Ajuntament de Barcelona (100%)
|Ronda Castelladrall (Ripoll)
|Municipal (Ajuntament de Ripoll)
|147.000 euros
|Diputació de Girona (100%)
|Avinguda de la Molina (Alp)
|Municipal (Ajuntament d'Alp)
|No especificat
|Diputació de Girona (65.000 euros, més del 50%)
|C-17
|Cedinsa
|No especificat
|Cedinsa (100%)
Senyalitzar carreteres i esborrar pintades
El Departament de Territori explica a Nació que hi ha altres partides que assumeix directament la Generalitat amb relació a les carreteres. Per exemple, esborrar les típiques pintades d'ànim i que s'hauran d'eliminar “immediatament” després de pas del Tour. Les (lamentables) amb dissenys obscens se n'ocupa directament una brigada de l'organització hores abans del pas dels ciclistes.
L'administració catalana també s'encarregarà de la col·locació de senyalització de talls, proteccions actives i abalisament dels trams potencialment perillosos. Les fonts consultades tampoc han aclarit el cost de cap d'aquestes partides, però el Consell Català de l'Esport hi ha destinat uns 1,5 milions a través de tres adjudicacions.
Finalment, els ports de muntanya per on passin seran senyalitzats per condicionar-los com a rutes ciclistes una vegada la Grande Boucle hagi abandonat el nostre país.