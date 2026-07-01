El Tour arriba a Catalunya amb carrers i carreteres tallades: totes les afectacions i calendari

Cinc dies, milions d'euros i milers de seguidors per gaudir de la competició de ciclisme per etapes més important, antiga i prestigiosa del món: el Tour de França 2026. Tot i ser la volta ciclista al país veí, Barcelona acollirà el Grand Départ i Catalunya, les tres primeres etapes, la qual cosa comportarà un gran desplegament logístic i de seguretat, així com afectacions importants a la mobilitat.
El Servei Català de Trànsit (SCT) i el Govern han llançat una alerta clara: la mobilitat en vehicle privat quedarà fortament restringida, especialment a Barcelona i l'entorn metropolità. Per això, comparteixen el consell unànime de desplaçar-se en metro sempre que sigui possible i anticipar qualsevol trajecte per carretera. Sigui com sigui, disposar de tota la informació sobre les afectacions de cada dia és fonamental per sobreviure al pas del Tour 2026 pel país.
Dijous, 2 de juliol: assaig general a la Sagrada Família
Tot i que el Tour no comença fins dissabte, el centre de Barcelona viurà el primer gran test el dijous a la tarda amb la presentació oficial dels equips. Els ciclistes faran un recorregut simbòlic que connectarà el Recinte Modernista de Sant Pau amb la Sagrada Família per l’avinguda de Gaudí. Aquestes seran les afectacions més importants:
- Trànsit viari: les restriccions més severes començaran a partir de les 14 hores i s'allargaran fins a les 20 hores. El perímetre al voltant de la Sagrada Família estarà tallat per als vehicles.
- Autobús: el tall a la circulació obligarà a desviar o limitar el recorregut d'una dotzena de línies de bus, com la D50, H8, H10, V21 i V23.
- Metro: a partir de les 13 hores, l’estació de metro de Sagrada Família (L2 i L5) patirà fortes afectacions, amb els trens de l'L2 que no s'hi aturaran i alguns vestíbuls de l'L5 tancats per regular el flux de passatgers.
Dissabte, 4 de juliol: Barcelona es blinda per la contrarellotge
El plat fort del Grand Départ arriba amb una contrarellotge per equips de 19,6 quilòmetres íntegrament urbana. El circuit tallarà la ciutat de punta a punta, connectant la Plataforma Marina del Fòrum amb l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i passant per artèries vitals com la Rambla de Guipúscoa, el carrer d'Aragó, la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia i la Plaça d'Espanya.
- Trànsit viari: el tall total del circuit es farà a les 13.30 hores, tot i que els primers aïllaments començaran a les 12 hores. L'hora crítica de màxima restricció serà entre les 16 hores i les 19.30 hores. La circulació no començarà a normalitzar-se fins a partir de les 20.30 hores.
- Atzucac a la ronda del Litoral: la mobilitat a la ronda serà especialment complexa. Es tancaran completament les entrades i sortides 23, 24 i 25 en sentit Besòs; mentre que en sentit Llobregat, la sortida 24 només permetrà desviar-se cap a Diagonal Mar.
- Transport públic: 11 línies de bus urbà quedaran completament sense servei i una vintena més veuran modificat el seu recorregut (H10, H12, H14 i H16; D50, 55, 125, 141, 150 i 192; i V9, V13, H8, 6, 7 o 34 patiran modificacions). El metro es reforçarà al màxim, sent l'única alternativa viable per travessar la ciutat.
Diumenge, 5 de juliol: el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, en escac
Diumenge, les afectacions abandonen el nucli tancat de Barcelona per escampar-se per tota la meitat sud de Catalunya, des de la Costa Daurada fins al Baix Llobregat. La segona etapa del Tour connecta Tarragona i Barcelona (168,5 km) i obligarà a tallar carreteres crítiques que habitualment absorbeixen el trànsit de platja d'un diumenge d'estiu.
Tarragonès i Baix Penedès
La sortida de la cursa es farà des de la Rambla Nova de Tarragona a les 13.55 hores, però la caravana publicitària passarà dues hores abans. Els talls del circuit urbà a Tarragona ciutat s'iniciaran a primera hora del matí amb diverses carreteres tallades:
- La cursa enfilarà cap al nord seguint la línia de la costa per l'N-340 i desviacions de la C-31. Municipis com Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà i el Vendrell patiran talls totals a les seves vies litorals entre les 11.30 hores i les 14.30 hores. L'única manera de moure's per la zona o viatjar cap a Barcelona serà l'AP-7, que es mantindrà oberta, tot i que s'esperen retencions importants als accessos.
Garraf i Alt Penedès
A partir del migdia, la carrera entrarà al Garraf seguint la façana marítima cap a Calafell, Vilanova i la Geltrú i Sitges. Després, el pilot s'internarà breument cap a l'interior de l'Alt Penedès.
- Carreteres tallades: tancament complet de la C-31 i trams de la C-246a. Les travessies urbanes d'aquests municipis costaners quedaran bloquejades entre les 13 hores i les 15.30 hores. Per connectar el Garraf amb Barcelona o el sud, s'haurà d'utilitzar de manera obligatòria l'autopista C-32 (túnels del Garraf), que no estarà tallada, tot i que el trànsit serà molt dens.
Baix Llobregat
El Baix Llobregat serà un dels punts més crítics de la tarda. Des de Viladecans, el Tour començarà el primer gran port de muntanya de la jornada: la Côte de Begues (6,1 km de pujada). Després, els ciclistes baixaran cap a Olesa de Bonesvalls i Vallirana, per acabar travessant el riu Llobregat a l'altura de Molins de Rei.
- Carreteres tallades: la BV-2041 (pujada a Begues) i la N-340 al seu pas per Vallirana, Cervelló, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues. El trànsit en aquest eix quedarà totalment paralitzat entre les 14 hores i les 16.45 hores.
- Cruïlla de l'A-2: a Molins de Rei, la cursa travessarà l'autovia A-2. Tot i que l'autovia es mantindrà oberta, es tancaran tots els ramals d'entrada i sortida d'aquest nus, provocant cues monumentals a la zona. Per moure's pel Baix Llobregat interior, es recomana utilitzar la B-23 o l'AP-7 (vies d'alta capacitat), evitant absolutament les carreteres secundàries i comarcals mencionades.
El retorn a Barcelona: triple tancament a Montjuïc
Finalment, els ciclistes entraran a Barcelona per la banda de les Corts cap a les 16.45 hores i es dirigiran cap a la muntanya de Montjuïc, on faran un circuit final al qual faran tres voltes pujant fins al Castell.
- La muntanya de Montjuïc, la plaça d'Espanya i l'avinguda del Paral·lel quedaran completament aïllades de 15.30 hores a 18.30 hores. Si has d'anar a veure l'arribada, el metro (Plaça de Sants, Espanya o Paral·lel) és la teva única taula de salvació.
Dilluns, 6 de juliol: bloqueig als eixos del nord cap als Pirineus
L'última etapa en territori català arrencarà a Granollers i transcorrerà en direcció a Les Angles (França), cobrint prop de 196 quilòmetres de muntanya. Aquest dia l'afectació abandonarà l'àrea de Barcelona per traslladar-se als eixos viaris de la meitat nord del país.
- Carreteres afectades: les restriccions i els talls al pas de la caravana i els ciclistes afectaran de manera severa la C-352 (ronda de Granollers), la C-59, la C-17 (eix del Congost), la C-37, la C-25 (Eix Transversal) i l'N-260 a l'accés al Pirineu per la collada de Toses i Puigcerdà. Per evitar quedar-se atrapat en els talls d'aquestes carreteres nacionals i comarcals, el trànsit de pas haurà d'utilitzar com a alternatives principals l'AP-7 i la C-16 (Eix del Llobregat), que mantindran la fluïdesa.