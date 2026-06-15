Així canviarà Barcelona durant el Tour: dels talls de carrer a suar per aconseguir tantes tanques

Esdeveniment és una paraula elàstica, permet múltiples dimensions. I qui hagi organitzat esdeveniments, dels més casolans als més grandiloqüents, sap que sempre hi ha algun recurs logístic que s'acaba enredant. En aquest cas, per a l'arrencada del Tour de França 2026 des de Barcelona, un dels grans entrebancs ha estat el volum ingent de tanques que s'hauran d'acumular per protegir el recorregut de les dues etapes que tindran lloc a la capital catalana, els dies 4 i 5 de juliol. Responsables municipals detallen que fa mesos que s'estan buscant per tot arreu opcions de lloguer i compra d'aquestes tanques i reconeixen que han hagut de suar per aconseguir-les totes. Finalment, però, tot està preparat. Amb aquest detall resolt, l'Ajuntament ja té enllestit tot el dispositiu especial per a la presentació dels equips del Tour i per als dos dies de competició barcelonina.
Els talls de trànsit es concentraran a les tardes i els vespres dels dies assenyalats (2, 4 i 5 de juliol) i afectaran sobretot el litoral, el carrer Aragó i la zona de Montjuïc. A banda, el dia de la presentació de la cursa es farà un recorregut especial des del Recinte Modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família, tancant al trànsit a desenes d'illes de cases. Tanmateix, la intenció és permetre que els veïns de les zones afectades sí que puguin entrar i sortir de casa seva en cotxe, han detallat els responsables municipals en una sessió de treball amb la premsa. En canvi, el que quedaran blindats són els espais per on passaran les bicicletes del Tour de França, almenys durant l'estona que duri la prova, la preparació i la recollida.
Més metro i passos de vianants intermitents
Davant aquesta excepcionalitat, l'Ajuntament de Barcelona reforçarà el transport soterrat: hi haurà fins a un 40% més de combois del metro funcionant durant aquelles hores. A més, pel que fa a la mobilitat a peu, durant les etapes, en els trams de la cursa, es crearan uns passos de vianants intermitents i gestionats per personal especialitzat en què es permetrà passar de banda a banda del carrer quan la competició ho permeti. És a dir, quan no estigui previst que per aquell punt hagin de passar els equips. Hi haurà 54 passos de vianants d'aquest tipus al llarg del recorregut, hi haurà un màxim de 5 minuts a peu entre un punt de pas i el següent, i s'anunciaran amb banderoles de tres metres d'alçada que permetran el seu albirament.
També hi haurà afectacions a l'estacionament, al tramvia, al Bicing o a l'Aerobús, recorden des de l'Ajuntament. Per evitar el màxim de maldecaps possibles, el consistori explica que ja ha enviat un fulletó informatiu a tots els veïns de les zones amb més complicacions durant aquells dies. Es tracta sobretot dels districtes de l'Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Martí.
Els horaris de les restriccions
El dia de presentació dels equips, al voltant de la Sagrada Família, l'afectació al trànsit s'estendrà des de les 14h fins a aproximadament les 21:30h. El primer dia de competició, dissabte 4, els talls començaran cap a les 12h i la normalitat es restablirà al voltant de les 20:30h.
I el darrer dia de competició a Barcelona les limitacions al trànsit s'iniciaran a la mateixa hora que el dia anterior però acabaran abans. Cap a les 18h es preveu reobrir el pas habitual de cotxes a l'entorn de Montjuïc, on finalitza l'etapa.
Els càlculs projectats per l'administració barcelonina és que a l'acte de presentació de la cursa, el dijous 2 de juliol, s'hi puguin concentrar entre 70.000 i 90.000 persones. En el cas de l'etapa contrarellotge que creuarà la ciutat de punta a punta es contempla que s'arribi fins als 600.000 espectadors presencials. Per últim, el tancament està previst que rebi menys atencions però que es concentrin molt a la muntanya de Montjuïc, amb la presència d'unes 170.000 persones. Aquests càlculs, però, són merament orientatius, han remarcat des de l'Ajuntament.