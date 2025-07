Barcelona farà desfilar els ciclistes del Tour de França entre Sant Pau i la Sagrada Família

Barcelona desembolcalla, a poc a poc, les novetats del Tour de França del 2026. La cursa que per primera vegada sortirà des de la capital catalana ja té una mica més clar com serà la presentació dels equips. Des de l'Ajuntament reivindiquen que s'està treballant perquè sigui la "més espectacular de la història", i s'ha decidit vincular-la al capital arquitectònic de la ciutat. Així, els participants de la competició desfilaran el 2 de juliol, dos dies abans de l'inici de la cursa, entre el Recinte Històric de Sant Pau i la Sagrada Família. Així ho ha explicat l'alcalde, Jaume Collboni, en un acte en què també hi havia representants de la Generalitat i membres vinculats al Gran Départ del 2026.

Collboni l'ha presentat com "el plat fort" de la sortida del Tour. L'acte serà obert a tota la ciutadania, i tindrà uns 900 metres de trajecte, sobretot per l'avinguda Gaudí, entre la zona modernista de Sant Pau i el temple dissenyat per Antoni Gaudí. Allà, a la Sagrada Família, és on hi haurà l'escenari principal de l'acte de presentació. "És un moment on els ulls de tothom, de milions de persones de tot el món, se centraran a la nostra ciutat i en el que la nostra ciutat vulgui mostrar", ha explicat el batlle socialista. "El modernisme" i "l'arquitectura" són dos valors a exhibir en un moment d'atencions internacionals, ha remarcat Jaume Collboni.

A més, des del consistori també s'ha recordat que a partir d'ara el trofeu del Tour de França s'instal·larà al Museu Olímpic de l'Esport Joan Antoni Samaranch. Queda a disposició de qui el vulgui visitar, durant els pròxims mesos.

Un recorregut i una inversió ja sobre la taula

És la primera vegada que la gran cursa francesa comença des de Barcelona, malgrat que ja hi hagi passat en algun moment del recorregut en tres ocasions prèvies (1957, 1965, 2009). El que ja se sabia d'aquest anunci és que l'etapa inicial -una contrarellotge- comportarà el pas per indrets identificables, com la Sagrada Família o Montjuïc. També s'havia detallat que el traçat de la segona etapa, que sortirà de Tarragona, acabarà portant una altra vegada els ciclistes cap a Montjuïc, per enllestir la jornada. I que el tercer dia els competidors partiran des de Granollers, i continuaran més enllà.

Collboni va ser present el cap de setmana passat als Camps Elisis, en el comiat del Tour de França d'enguany. Era una manera simbòlica de recollir el testimoni i començar a construir el camí de l'any vinent. De moment, el que segur que tindrà la cursa serà una inversió inicial pública rellevant. L'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a pagar 9,7 milions d'euros als organitzadors de l'esdeveniment per poder acollir l'inici de l'edició número 113 del Tour. Tot plegat emergirà als carrers de la capital catalana el 4 de juliol de 2026.