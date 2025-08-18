El Barça haurà d'esperar per poder estrenar les noves equipacions

El Barça va estrenar-se a la Lliga amb una còmoda victòria a Mallorca. Però l'estrena blaugrana d'aquest dissabte va deixar un detall poc habitual: els futbolistes van disputar el partit amb una samarreta de l'any passat. I serà una tònica que s'allargarà durant la segona jornada i que implicarà que el Barça no pugui estrenar la nova equipació fins al tercer partit de la competició domèstica.
Cal recordar que el Barça disputa els primers tres partits de Lliga com a visitant per guanyar temps amb les obres del Camp Nou. El primer d'aquests partits es va disputar a Mallorca, on el color vermell coincidia amb la primera equipació blaugrana. Però la segona equipació tampoc era vàlida: el director de partit de la Lliga va considerar que el pantaló negre de l'equipació daurada portava a la confusió amb el pantaló dels mallorquins, del mateix color negre. Així doncs, els blaugrana van vestir l'equipació llima de la temporada passada en la victòria per tres gols a zero.
I sembla que el mateix veto continuarà de cara a la segona jornada. El Barça visita el Llevant aquest dissabte i, com és obvi, el blaugrana dels valencians coincideix amb els catalans. Però és que ni la segona ni la tercera equipació han estat validades per la Lliga. Segons explica el diari Sport, el director de partit de la competició considera que el daurat de la segona samarreta i el taronja de la tercera no són prou diferents i poden donar lloc a la confusió durant el partit.
La decisió és sorprenent, ja que el Barça ja ha jugat de taronja a l'estadi Ciutat de València. La temporada 2014-2015 va vèncer per cinc gols a zero al Llevant amb una equipació molt similar a la tercera d'aquesta temporada. Cal recordar que no ha estat presentada de manera oficial, si bé ja en corren imatges filtrades per xarxes socials i es ven en algunes botigues Nike del món, però es donarà a conèixer de manera definitiva durant aquesta setmana.
El que molt probablement no passarà és que s'estreni aquest dissabte. Si bé és una anècdota a nivell d'equip, és de vital importància a escala comercial pel club. És per això que el Barça insistirà al director de partits de la Lliga per mirar de convèncer-lo i que autoritzi la samarreta taronja. Si no pot ser, caldrà esperar fins a la jornada 3, on el Barça visita el camp del Rayo Vallecano i en què sembla més complicat que hi pugui haver confusions en cap de les tres equipacions del curs actual.