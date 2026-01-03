En poques hores es disputarà un dels partits més esperants de l'any, tant pels culers com pels pericos. El partit d'aquest dissabte a les 21 h al RCDE Stadium de Cornellà promet ser d'alt voltatge: l'excel·lent temporada dels blanc-i-blaus, el retorn de Joan Garcia al camp perico i el barcelonisme que porten dins estrelles com Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín i Casadó, entre molts altres, fa presagiar un dels derbis més tensos dels últims anys.
Tant és així que una de les consignes de per accedir a l'estadi és no portar simbologia blaugrana, a més, davant de l'hostilitat que es preveu que hi hagi a la porteria del Barça, el club perico ha instal·lat unes grans xarxes. En cas de cometre qualsevol acte violent, els càstigs podrien fer que s'hagués de clausurar l'estadi durant una llarga temporada, precisament l'any que l'Espanyol és fort a casa i està fent una de les millors temporades de les últimes dècades.
Pere Milla atia el foc, per si no estava prou encès
Tot i que el partit ja tingui els seus propis al·licients futbolístics, durant aquesta setmana Pere Milla, davanter perico, va posar més llenya al foc. En el programa humorístic Perico que vola de Betevé, la televisió pública de Barcelona, on es xerra de tot allò relacionat amb el futbol i l'Espanyol, va participar el davanter perico i un dels espectadors va voler fer una pregunta plena de malícia: la resposta, fos quina fos, anava a ser incendiària. Per aquest motiu, potser, el més sensat hauria estat evitar respondre, però no va ser així.
Un aficionat blanc-i-blau va preguntar a Pere Milla si preferia trepitjar a Joan Garcia o a Lamine Yamal, i el davanter lleidatà no va dubtar: "Jo crec que a Lamine", va reconèixer entre riures. Un dels col·laboradors del programa va fer broma dient que l'endemà un dels titulars de la premsa seria "Pere Milla li agradaria trepitjar Lamine Yamal", però el futbolista va precisar: "Pere Milla trepitjarà Lamine Yamal", deia rient. El tall del programa on apareixia aquesta declaració humorista, però en forma d'arma de doble fil va encendre les xarxes fins al punt que el tall ha arribat a l'estrella blaugrana i no ha dubtat a contestar.
Les xarxes socials formen part de l'espectacle i la fina línia entre la professionalitat i els aspectes personals fan que als perfils dels futbolistes s'hi puguin trobar des de missatges encriptats per les seves exnòvies, fins fotografies del darrer partit, o com en el cas de Lamine Yamal, la resposta al comentari de Pere Milla.
L'avís de Lamine
Divendres, el dia anterior al partit, el 10 del Barça va publicar una fotografia on apareixia ell amb Balde celebrant un dels gols de la darrera visita a Cornellà el Prat. Apareixen els dos jugadors mirant el públic amb els braços oberts i tota l'afició perica amb cara de pomes agres. Però el quid de la qüestió no és en la imatge, tot i que mostra les ganes de Yamal de jugar contra l'Espanyol, sinó el comentari que apareix a la fotografia: "Ganes de tornar (i emojis blaugranes, d'una cara plorant de riure i d'un peu)", al pur estil laportista.
Per ara, la resposta de Lamine ha estat a través d'una emoticona. Ara només queda per veure si l'actuació i burla del crac blaugrana es queda a les xarxes o és una realitat i fereix on més mal fa, sobre la gespa del camp perico, on ben segur no serà gaire ben rebut.