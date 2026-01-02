Un davanter de l'Espanyol escalfa el derbi: «Prefereixo trepitjar Lamine Yamal»

El davanter lleidatà del RCD Espanyol, Pere Milla, ha tirat més llenya al foc que ja fa dies que es viu, i ja hi ha persones que s'esperen el pitjor davant del que molts prometen ser el "derbi més disputat dels últims anys". El retorn de Joan Garcia, l'espectacular temporada dels pericos sota la direcció de Manolo González i les ganes dels blaugranes per guanyar a Cornellà són prou motius perquè sigui un derbi calent, però, Pere Milla s'ha assegurat que encara ho sigui més.
Més gasolina, per si no hi havia prou
El davanter perico ha participat en el programa Perico que vola de Betevé, un espai d'humor que parla de l'Espanyol, i la seva resposta a una pregunta del públic ha encès les xarxes socials. En referència al derbi que es viurà aquest dissabte, un aficionat blanc-i-blau li pregunta a Pere Milla sobre qui trepitjaria abans Joan Garcia o Lamine Yamal. I el jugador perico sense fer un mínim d'esforç per evitar contestar, respon amb tranquil·litat i rialles: "Jo crec Lamine", vacil·la.
Un dels presentadors del programa bromeja en dient que acaba de donar un bon titular: "Ja tenim titular: Pere Milla vol trepitjar Lamine Yamal", diu i Pere Milla matisa: "Pere Milla trepitjarà Lamine Yamal", diu bromejant.
Dissabte 3, a les 21 h
El comentari ha encès les xarxes i queda per veure si serà determinant sobre el camp, sigui per com actuï Milla o per com es comporti Lamine Yamal o algun dels seus companys. Tot plegat es veurà dissabte a les 21 h, en un dels derbis que es prometen més calents per la tornada de Joan Garcia, però també per la proximitat dels dos equips a la taula, l'Espanyol va cinquè -en posició europea- i el Barça, líder, tot i que una ensopegada deixaria els culers molt a prop del segon, el Reial Madrid.