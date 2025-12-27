Una exempleada del Reial Madrid relata les males arts laborals del club

"Tenim 15 Champions". Aquesta és la frase repetitiva i la carta comodí que sembla que serveixi per a tot, defensar-se de crítiques, elevar-se davant la resta. Tot i això, la frase també demostra que hi ha aficionats que són del Reial Madrid perquè guanya i no per com és, per tradició familiar o per arrelament. Només cal rememorar una celebració que es va viralitzar a les xarxes, en la qual un aficionat madridista es feia un petó a l'escut de la Champions -no a l'escut del club que hi ha al pit- quan el club blanc feia un gol al Santiago Bernabéu.
Ara, després del relat d'una exempleada del Reial Madrid, es confirma que aquesta frase també l'utilitzen els alts càrrecs del club. Concretament, l'utilitzaven perquè la nutricionista Itziar González no frenés els jugadors a menjar brioixeria només començar el dia. Itziar González és nutricionista i fisioterapeuta i va treballar pel club blanc, i ara, en la posició d'exempleada, ha decidit denunciar el club per exigir unes disculpes pel tracte rebut.
En una entrevista a Ràdio Euskadi, González explica que quan comunicava al club que menjar pastes al matí "no era adequat", ells li responien: "S'ha de seguir igual. No canviïs res o et fem fora. Així portem 15 Champions", explica la nutricionista, qui posa èmfasi en què la frase sobre el nombre de trofeus és "molt recurrent" en el feu blanc.
Voler ser professional i que no et deixin
González, tot i voler exercir la seva feina, no podia: "Em deien: 'No facis res, així és millor, cobres sense treballar. Fixa't quina sort'", explica. A més, la convidaven a no sortir de la seva zona de treball, ja que era "la millor manera de quedar-se durant temps al Reial Madrid".
Moviment de desprestigi i mentides
Durant el mes d'agost, les coses encara es van tòrcer més i la nutricionista explica que es va iniciar "un moviment de desprestigi i de mentides sobre mi". El que més li va doldre va ser que ni els jugadors ni el president, amb qui fins i tot va arribar a tenir certa estima, no coneguessin la veritat sobre la seva marxa ni sobre com ella havia treballat de valent per fer la seva feina com a professional.
"Els físios i metges que se'm creuaven pel passadís em deien: 'Ho estàs fent tot malament. No et volem aquí. Estem pitjor amb tu'", rememora l'exempleada. I tot i aquests missatges que es podrien titllar d'assetjament laboral, González reconeix que mai es va asseure amb ningú per xerrar, ni per intentar fer millor les coses. Però això no és tot, la fisioterapeuta contraposa els missatges que rebia dels metges i físios amb els que rebia dels jugadors: "Cada vegada que algun jugador m'enviava algun tipus de missatge (agraint-li la seva tasca), (els metges) impedien que tornés a estar amb mi", denúncia.
La solució són unes disculpes, no diners
Tot i el tracte rebut per diversos treballadors i caps del club, Itziar González explica que la finalitat de la seva denúncia no és rebre cap mena de compensació sinó explicar la veritat i "que em demanin perdó i punt".