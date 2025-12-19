Laporta es desfoga contra Florentino Pérez i el Reial Madrid: «Tenen un nyap de televisió que intoxica»

"Els qui practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada, i tenen un nyap de televisió que només intoxica permanentment". Així s'ha referit el president del Barça, Joan Laporta, a Florentino Pérez i el Reial Madrid en el contundent discurs que ha protagonitzat aquest dijous a la nit en el marc del sopar de Nadal blaugrana.
Un discurs en què Laporta s'ha desfogat i ha contraatacat després de setmanes d'acusacions públiques per part del president blanc, que ha denunciat repetidament que el cas Negreira és "l'escàndol més gran de la història del futbol" i ha acusat el Barça de rebre favors arbitrals. Fins i tot, Florentino Pérez ha apuntat que l'època daurada del Barça el segle XXI respon a la compra del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola.
Així, Laporta ha aprofundit en el distanciament entre directives i ha assegurat que no permetrà més desprestigi per part del Reial Madrid i, concretament, ha assenyalat el canal de televisió del club madrileny. L'ha titllat de nyap -bodrio, concretament- i ha reblat que és una arma de "difusió de mentides i d'intoxicació permanent".
Amb aplaudiments i clams de fons -el discurs ha estat davant de tots els jugadors de les diferents seccions culers-, Laporta ha celebrat que el Barça "torna a ser fort dins i fora del camp" i ha contraposat el que entén que és la voluntat de "destruir la història" del Reial Madrid amb el procés de construcció blaugrana. "Estem construint una etapa esplendorosa de la història del Barça", ha afirmat.
Declaracions creuades entre Florentino Pérez i Joan Laporta
El discurs de Laporta arriba dies després que Florentino Pérez, també en el sopar de Nadal del Reial Madrid, afirmés que "el cas Negreira és el problema més greu al món del futbol, fins i tot, en l'àmbit internacional". "És l'escàndol més gran de la història del futbol al món", va afegir.
Pérez va assegurar que la preocupació més gran del Reial Madrid és "la situació de l'arbitratge a Espanya", a qui culpa del mal moment que viu l'equip, amb el tècnic Xabi Alonso discutit a cada partit i a quatre punts del Barça a la Lliga. Si bé, el president blanc va reblar que el problema "ha traspassat les fronteres i perjudica la credibilitat i la reputació de la competició", alhora que va lamentar que totes les institucions esportives "han deixat sol el Reial Madrid en aquesta lluita".