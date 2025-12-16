Florentino Pérez hi torna amb el cas Negreira: «És l'escàndol més gran de la història del futbol»

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha insistit en la lluita contra el Barça i aquest dilluns ha reblat que "el cas Negreira és el problema més greu al món del futbol, fins i tot, en l'àmbit internacional". Així s'ha expressat en l'acte de repàs de l'any emès pel canal de televisió del club. "És l'escàndol més gran de la història del futbol al món", ha afegit.
Pérez ha assegurat que la preocupació més gran del Reial Madrid és "la situació de l'arbitratge a Espanya", a qui culpa del mal moment que viu l'equip, amb el tècnic Xabi Alonso discutit a cada partit i a quatre punts del Barça a la Lliga. Si bé, el president blanc assegura que el problema "ha traspassat les fronteres i perjudica la credibilitat i la reputació de la competició", alhora que ha lamentat que totes les institucions esportives "han deixat sol el Reial Madrid en aquesta lluita". "Com és possible que en el cas penal siguem els únics que lluitem perquè es faci justícia? Com és possible que el president dels àrbitres ens demani que ho oblidem i girem full? No ho farem mai", ha continuat.
Pérez ha afegit que està "segur" que el Reial Madrid no és l'únic club "perjudicat". "És possible que algun club hagi fins i tot descendit a Segona víctima del cas Negreira", ha vaticinat. "Està en joc la integritat i la decència del nostre esport. En aquest sentit, ha apostat per "regenerar" l'esport professional.
Tebas carrega contra Pérez: "És un teatre"
El president de La Liga -la patronal dels clubs de futbol professionals a l'Estat-, Javier Tebas, ha assegurat que les paraules de Pérez sobre el cas Negreira no responen a la "indignació", sinó que són "teatre", i ha defensat que La Liga "no construeix relats". "Que no et construeixin el relat, president. En un procés judicial, la intervenció no és a gust de l'interessat, sinó conforme a l'ordre legal de personació en el procediment", ha reblat.