Laporta declara pel cas Negreira i diu que el Barça guanyava sense ajuda arbitral

"En absolut ens han beneficiat, érem un exemple pel món". El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarat com a testimoni al jutjat que investiga el cas Negreira i ha assegurat que el Barça no va guanyar mai per favors arbitrals, sinó per la seva qualitat futbolística. A Laporta se li ha preguntat pels seus dos primers mandats com a president del 2003 al 2010, tot i que aquell període està prescrit penalment. L'actual president del club no està imputat pel cas.
Segons fonts presents als interrogatoris, Laporta ha dit que no coneixia personalment ni a Negreira ni al seu fill, que va elaborar centenars d'informes durant anys. A més, ha explicat que en els primers anys del seu mandat no sabia que es feien aquests informes. Quan ho va saber, li van dir que es feien des d'abans de la seva presidència, i la comissió esportiva li va explicar que eren molt útils i que valia la pena mantenir-los.
També ha explicat que el pagament dels informes, uns centenars de milers d'euros anuals, no s'aprovaven per la junta directiva perquè no superaven l'import mínim establert. En tot cas, ha refermat que el primer equip de futbol no va guanyar partits o títols per suposats favors arbitrals.
Declaracions de Luis Enrique i Valverde
També han declarat com a testimonis, per videoconferència, els exentrenadors durant l'època investigada Luis Enrique Martínez i Ernesto Valverde, que han assegurat que no coneixien els informes sobre àrbitres. Han refermat que van guanyar netament i per la seva qualitat futbolística, no per favors arbitrals. A més, Valverde ha assegurat que molts equips tenen aquest tipus d'informes, però ell mai els ha utilitzat, ni durant la seva etapa al Barça ni en altres equips que ha entrenat.
Causa oberta per Rosell i Bartomeu
Laporta, Luis Enrique i Valverde han declarat com a testimonis, i no estan imputats pel cas. La causa segueix oberta contra el Barça com a persona jurídica, els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu i alguns dels seus directius, Jose María Enríquez Negreira i el seu fill.
Rosell i Bartomeu van declarar el mes de setembre al jutjat afirmant que mai van pagar diners per subornar àrbitres i que els informes que el club pagava al fill de José María Enríquez Negreira, número 2 dels àrbitres espanyols, es van fer i van servir per assessorar el primer equip de futbol sobre els àrbitres que els tocava a cada partit.
El fill de Negreira, Javier Enríquez Romero, també va declarar i va assegurar que els informes els va fer i els va cobrar a preu de mercat. Els dos exmandataris no van ser els únics a declarar, també van acudir al jutjat la dona de Negreira, Ana Paula Rufás, i els exdirectius del Barça Albert Soler i Òscar Grau.
Pagament de 7,5 milions al CTA
Amb tot això, cal recordar que la justícia investiga si el Barça va pagar durant 18 anys a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) uns 7,5 milions d'euros. La investigació la va iniciar el jutge Joaquín Aguirre, però la seva jubilació va forçar un canvi d'instructor i el cas va passar a mans de la jutgessa Alejandra Gil, la qual cosa va fer prorrogar sis mesos la instrucció.