Quin 2026 esportiu ens espera?

El 2026 serà un any amb molta càrrega esportiva, a escala general, i també catalana, però l'esdeveniment per excel·lència serà el Mundial de futbol. Entre l'11 de juny i el 19 de juliol totes les mirades es concentraran entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà, les tres seus de la cita futbolera que enguany engrandeix el nombre de seleccions participants fins a 48. Però 2026 també serà un any olímpic. Itàlia acollirà els Jocs Olímpics d'hivern el mes de febrer, el primer plat fort esportiu de la temporada.
A banda, can Barça concentrarà molta de l'actualitat esportiva. Dividida en tres fronts. Joan Laporta i l'objectiu de revalidar presidència a les eleccions, el Barça de Flick i l'anhel de la Champions, i el Barça femení més debilitat dels últims anys amb la mateixa gana de sempre. Fora del futbol, els esportistes catalans que van triomfar el 2025 -Marc Márquez o Berta Abellán- intentaran revalidar els seus títols i ho podran fer competint a casa, i també de Catalunya -concretament des de la Sagrada Família- sortirà el Tour de França, que es passejarà per Tarragona, Sitges o Granollers abans d'enfilar cap al nord.
És any de Mundial...
La frase més desitjada pels amants del futbol. El Canadà, Mèxic, i sobretot els Estats Units de Donald Trump -que buscarà tenir la seva quota de protagonisme- acolliran la gran cita de seleccions. N'hi participaran quaranta-vuit, convertint el Mundial de 2026 en el més nombrós de la història. Les favorites són les habituals. Una Espanya amb molt accent català i barcelonista, l'Argentina de Messi o la França de Mbappé. A banda de països que fa anys que no guanyen, com el Brasil o Anglaterra, o d'altres que no han fet mai, com Portugal. L'ampliació de les seleccions participants provoca que hi hagi debutants, de moment quatre: Curaçao, Jordània, Uzbekistan i Cap Verd, a falta de conèixer les últimes classificades.
... I de Jocs Olímpics d'hivern
Però abans que arribi la cita estival, hi haurà teca esportiva. Durant el mes de febrer se celebraran els Jocs Olímpics d'hivern a Itàlia. 3.000 esportistes de 90 països competiran en 15 disciplines diferents, amb el salt d'esquí, el patinatge artístic o el cúrling com a plats forts. També hi haurà espai per a l'espectacle en espais urbans perquè Milà acollirà esports sobre gel i cerimònies. En tot plegat hi participaran esportistes catalans. El banyolí Oriol Cardona i els berguedans Ot Ferrer i Maria Costa competiran a esquí de muntanya, i el barceloní Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté en patinatge artístic.
Víctor Font lidera l'alternativa a Laporta
Fora de les pistes i els camps també hi haurà actualitat esportiva el 2026. La junta del Barça ha de convocar entre el 15 de març i el 15 de juny les eleccions a la presidència. Joan Laporta és el màxim favorit i si no hi ha sorpreses d'última hora, repetirà mandat. La remodelació del Camp Nou, l'elecció de Flick, i l'exitós rejoveniment de la plantilla són tres cartes guanyadores pel carismàtic candidat. L'alternativa a fer-li ombra és Víctor Font, amb una candidatura transversal batejada amb el nom de Nosaltres. A banda, i a l'espera que passin el tall de signatures, l'exdirectiu Xavier Vilajoana i el financer Marc Ciria també han presentat candidatura.
L'espineta del Barça de Flick
A la gespa, el Barça de Flick té un desig per sobre de la resta: guanyar la Champions. La derrota de la temporada passada a semifinals contra l'Inter de Milà és una espineta que té clavada el jove vestidor blaugrana. Ara bé, les derrotes contra PSG i Chelsea han servit per fer veure que l'empresa no serà gens fàcil. De fet, la setena o vuitena posició que hauria de rondar l'equip a la Lligueta fa entreveure un camí d'encreuaments més difícil que el de la temporada passada. A banda de l'orelluda, el Barça també intentarà tornar a passar la mà per la cara al Madrid, aquest any amb el debilitat Xabi Alonso a la banqueta.
Dificultats pel Barça femení
Més complicat ho té el Barça femení, que després d'anys triomfals, té enguany una papereta difícil. La secció ha viscut una reducció de la massa salarial i un fre de les inversions que ha reduït la profunditat i la qualitat de la plantilla, amb les sortides d'Engen, Rölfo o Jana Fernández com a conseqüència. I per acabar-ho d'adobar, Aitana Bonmatí estarà de baixa cinc mesos. Tot i això, la falta d'efectius ha obligat a apostar pel planter i les joves jugadores estan responent amb nota. Amb tot plegat, l'equip de Pere Romeu és líder de la Lliga i camina amb bon peu a la Champions. 2026 serà un gran repte.
El Tour arrenca des de Barcelona
La mítica cursa sortirà per primera vegada des de la capital catalana. L'etapa inicial -el 4 de juliol- serà una contrarellotge que comportarà el pas per indrets identificables, com la Sagrada Família o Montjuïc. La segona etapa, que sortirà de Tarragona, acabarà portant una altra vegada els ciclistes cap a Montjuïc, i el tercer dia els competidors partiran des de Granollers, i continuaran més enllà. Dos dies abans de la sortida, els ciclistes desfilaran entre Sant Pau i la Sagrada Família en un acte obert a la ciutadania.
El duel dels germans Márquez
El frec a frec català de més rellevància a l'esport es viurà al motociclisme. Els germans Márquez van copar el podi del Mundial de 2025 i enguany volen repetir la fita, però no serà gens fàcil per la competència d'altres pilots com Jorge Martin o Peco Bagnaia. El germà gran -Marc- ha recuperat el nivell d'anys anteriors i torna a ser un dels favorits al títol, el petit -l'Àlex- no té tant cartell, però el bon paper de l'any passat convida a ser optimista amb un podi amb molt d'accent català.
Protagonisme català al trial
L'altre esport de motor amb protagonisme català és el trial. D'una banda, continua al peu del canó l'incansable Toni Bou. A 38 anys lidera amb pas ferm el Mundial de trial i enguany podrà lluir-se davant dels catalans. Hi haurà proves el 8 de febrer a Barcelona i el 18 d'abril a Tarragona. D'altra banda, ha emergit una figura catalana al trial femení. La terrassenca Berta Abellan va guanyar el Mundial de 2025 i espera revalidar corona aquest any.
L'atletisme està de moda
Córrer torna a ser tendència i Catalunya en serà testimoni aquest any. El 15 de març se celebrarà la Marató de Barcelona que ja compta amb 30.000 inscrits, la xifra més alta de la història de la prova. Un 30% són dones i hi ha corredors de 100 països diferents. A banda d'una majoria àmplia de runners amateurs, també hi haurà corredors de primer nivell.
Un any clau per la salut del futbol català
l, finalment, 2026 serà un any transcendental per a millorar l'estat del futbol català. A Primera Divisió, si l'Espanyol confirma el bon inici de temporada podria aconseguir plaça per competicions europees. Aspiracions més baixes, però situació igual de més urgència, viurà el Girona, que ha d'evitar el descens a Segona Divisió. I a la categoria de plata lluiten per pujar tres equips catalans en bona situació -el Nàstic de Tarragona, el Sabadell i l'Europa-. L'ascens d'algun o de tots tres seria una gran notícia pel futbol català.