Un nom més a la cursa per la presidència del Barça. A l'oficiosa candidatura de Joan Laporta i les confirmades de Víctor Font i Xavier Vilajoana s'hi ha afegit avui Marc Ciria. El financer de 49 anys (Barcelona, 1979) mai ha format part de cap projecte electoral, i tot i que abans defensava les tesis de Laporta ara s'hi oposa. Ciria ha triat un espai emblemàtic de Barcelona per presentar-se en societat: la sala Bikini de l'avinguda Diagonal. Ho fa amb el nom Moviment 42 i amb una tesi clara retornar els socis al centre del Barça.
"Esteu esgotats que com a socis no comptin amb vosaltres? Jo sí. I crec que vosaltres també. Sou el millor d'aquest camí". Amb aquesta frase ha començat Ciria el seu discurs. El flamant candidat ha assegurat que fa anys que ofereix solucions financeres en àrees estratègiques del Barça que no s'aprofiten i han deixat "un forat de 200 milions." Fonamenta el seu projecte en tres pilars: "garantir el model de propietat dels socis, ser pal de paller de Catalunya i guanyar als clubs estat".
Modernitzar el club
Ciria ha assegurat que des del club no l'escolten i per això ha fet una "passa valenta", exemplificada amb la frase, "som una candidatura per guanyar les eleccions del Barça", que la sala Bikini ha celebrat. Què farà? Doncs el líder de Moviment 42 ha afirmat que "quan les coses no funcionen, cal reiniciar". I això vol dir "modernitzar el club d'allò que ha quedat caduc, amb professionals contrastats" i un projecte que assegura que "fa anys que construeix".
El candidat també ha disparat contra Laporta. "Em sento expulsat pels preus prohibitius, sembla una gimcana l'entrada digital, no tinc la meva grada d'animació i el moviment associatiu més important que són les penyes tampoc". No ha faltat l'habitual referència de tots els precandidats a Messi. "El millor jugador de la història no ha de tornar a casa de nit i amagat, ho canviarem". A més, ha justificat que el 2021 ja va explicar com es podia renovar a Messi sense la necessitat de signar un acord amb el CVC i que el 2023 va incidir que se l'havia de fer tornar. "Hem de fer el que sigui perquè torni, és estructural i necessari", ha tancat.
Després ha contestat quatre preguntes de socis, incidint en "preservar el model de propietat". "Som l'única solució real que ha fet un pas endavant en demostrar com volem que sigueu els únics responsables del club". A banda de les paraules, Ciria ha afirmat que tenen "les eines". "Són la garantia que tornarem a posar els socis com legímits propietaris del club". Per distingir-se de la resta de candidats ha dit que ell "aporta solucions i convida el club a executar-les" a diferència de la resta, "que s'esperen a governar". Amb tot, ha tancat la intervenció amb un missatge rotund: "El Barça ens necessita, és el moment més determinant de la seva història".
La llavor de la venda de BLM
La seva posició contrària a Laporta apareix arran de la gestió econòmica del president en l'actual mandat i especialment la de Barça Licesing & Merchandising (BLM), l'empresa que gestiona l'explotació comercial dels productes del Barça fora de Nike. Ciria va tornar al primer pla informatiu el darrer mes de setembre en tirar endavant una recollida de signatures per aturar la possible venda d'un 49,9% de BLM. Tot i assegurar que va recollir més de 3.000 signatures, el club només en va comptabilitzar 1.867 com a correctes, menys del mínim requerit. I, per tant, la proposta no es va valorar a l'assemblea.
En conversa amb Nació, Ciria definia BLM com "la Masia comercial del club, perquè es vincula amb els orígens i genera ingressos", i temia que la junta actual o la vinent "quan pateixi, recorri a la mesura fàcil i ho vengui". L'empresa està valorada en 600 milions i la venda del 49% eixugaria el deute del club, però Ciria considera que "a llarg termini pot generar més ingressos que qualsevol patrocinador".
Un perfil de financer reconegut
Ciria ha fet el pas a la cursa per la presidència en un moment de maduresa de la seva carrera i després d'haver encetat i dirigit diversos projectes. En els seus inicis, va ser banquer privat de Caixa Catalunya durant cinc anys i de la Banca March -mallorquina-. El 2015 va fundar Diagonal Asset Management, una societat gestora d’actius financers i patrimonis de la que actualment n'és el president executiu. També es soci -des de fa tres anys- del Cercle d'Economia.