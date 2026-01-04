«The New York Times» analitza les finances del Barça i el descriu com «el club més endeutat de la història»

El diari nord-americà The New York Times ha assenyalat el Barça com "un dels equips més endeutats, de llarg, en la història del futbol", així comença l'article en què es fa un repàs de la situació econòmica del club i es posa la mirada en les pròximes eleccions i en la figura de Joan Laporta.
Segons l’article, el deute del Barça s’enfila fins als 2.500 milions d’euros, una xifra que -expliquen- "és el doble que la del seu gran rival, el Reial Madrid" i que és el resultat d'una "mala gestió financera i l'ambició desmesurada", remarca el diari. Una crítica que també va fer Víctor Font en la presentació de la seva candidatura per al Barça, en què va afirmar que el club "pot recuperar-se controlant la despesa i gestionant bé els ingressos", perspectiva que no comparteix l'article del The New York Times.
L’anàlisi també entra en el context polític del club, que afrontarà eleccions per a la presidència a la primavera. Se centra en la crítica a la possible reelecció de Joan Laporta i el defineix com "un populista carismàtic que ha malbaratat en la compra de jugadors cars i s'ha embarcat en una costosa i molt retardada reforma del Camp Nou", una dura i directa manera de fer referència la seva gestió del club durant el 2025.
L'any passat, Laporta es va veure enmig d'una situació financera complicada que també enfrontava una tornada al Camp Nou que s'havia promès per molt abans del què va arribar: quasi a finals del 2025. Aquesta tornada al camp del Barça tampoc passa desapercebuda pel diari nord-americà, qui assenyala que una part important del deute del club "es compon de 1500 milions d'euros de finançament a llarg termini recaptats per a pagar la millora de l'estadi".
L'anàlisi del The New York Times també fa referència a les operacions que ha dut a terme el club que consisteixen a hipotecar ingressos futurs a canvi de liquiditat immediata. Segons el diari, aquesta estratègia compromet el futur del club i afectar la seva imatge. "Laporta ha apostat el futur de la institució de 125 anys en recaptar centenars de milions d'euros mitjançant la venda dels drets de futurs ingressos a inversors externs", torna a criticar l'article sobre la gestió del president del Barça amb les finances.
El diari considera que el model de club del Barça és qüestionat com mai al llarg de la seva història i no es mostra optimista sobre la liquidació dels deutes del club: "Hi ha pocs indicis que les finances de l'equip s'estiguin estabilitzant. Només les normes fiscals de la lliga espanyola, que en línies generals pretenen limitar la quantitat que els equips poden gastar en jugadors en relació amb els ingressos del club", atesa com a punt final.