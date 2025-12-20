Aquest any hem après... Que el Barça ha pogut tornar al Camp Nou

El Barça ha tornat al Camp Nou. Ha estat un procés que s'ha allargat més del previst, ha tingut imprevistos i encara està inacabat, però l'equip tanca el 2025 jugant a l'estadi remodelat. Aquest any hem après que, malgrat tot, Joan Laporta se'n ha sortit amb la seva. Ho fa perquè tot i ajornar en incomptables ocasions la data de retorn, descobrir que la constructora de les obres era la pitjor valorada per l'equip tècnic o prioritzar els turistes als socis, el Barça ja juga i guanya al Camp Nou. Amb el camp a mig omplir i la graderia a mig fer, però Laporta ja té al sac el gran aval del seu mandat. A més, el retorn ha estat triomfal: cinc victòries en cinc partits.
Però el camí ha sigut accidentat. El Barça va fallar en la gestió comunicativa. Primer, anunciant que tornaria a la primavera i havent-se de fer enrere, després, a l'estiu, anunciant a so de bombo i platerets que reobriria el Camp Nou pel trofeu Joan Gamper. Llavors va aparèixer un actor que va posar l'ai al cor dels barcelonistes durant l'últim trimestre d'enguany: l'Ajuntament de Barcelona. El consistori va endarrerir la primera llicència d'ocupació per deficiències de seguretat de l'estadi i va allargar l'exili a Montjuïc fins al mes de novembre. Paral·lelament, va ser notícia que Limak -l'empresa turca responsable de la remodelació- tenia la pitjor puntuació de l'Espai Barça de totes les constructores candidates a fer l’obra. Tot i això, el club li va adjudicar el projecte.
Superats els obstacles, el Barça va tornar a trepitjar el Camp Nou. Inicialment en un entrenament de portes obertes -amb 21.000 espectadors i després en partit oficial -amb 45.000-. Aquesta és la xifra d'assistència permesa fins ara, a l'espera d'avançar a la tercera fase i poder encabir 60.000 barcelonistes. La fi de les obres, i el retorn dels 105.000 abonats que acollirà l'estadi, està previst pel 2027. El retorn també ha estat marcat per la marginalització als socis. Tan sols els 24.800 que van adquirir el passi a Montjuïc tenen garantit el seient al Camp Nou. La resta han de pagar entrades -amb descompte, però a un preu elevat- i això fa que el camp sovint s'ompli de turistes. A més, tampoc hi ha grada d'animació, una queixa de la massa social i una pilota a la teulada de Laporta. A la gespa, la pilota ja roda, i la remodelació del Camp Nou ja és història del club.