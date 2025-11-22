Reobre el Camp Nou en un partit oficial després de tres anys d'exili

El Barça torna al Camp Nou després de més de 900 dies jugant a Montjuïc, a l'Estadi Lluís Companys. Les portes s'han obert a les 14:15 h i els aficionats ja gaudeixen de les instal·lacions del que serà la nova casa blaugrana mentre esperen perquè rodi la pilota i que es disputi el primer partit al Spotify Camp Nou. L'enfrontament de la jornada 13 enfronta el Barça contra l'Athletic Club a les 16:15h i molts culers recorden ansiosos les ganes que tenien de poder tornar a l'estadi blaugrana.
Somnis que es fan realitat
El partit d'aquest dissabte significarà un somni complert per molts socis blaugranes, però també per molts futbolistes de la Masia. Diversos professionals de la pedrera han estat aficionats i han animat al Barça, però no ho havien fet mai amb el rol de jugadors. Casadó, Olmo, Fermín, Bernal i Cubarsí, no han disputat cap partit a l'estadi, com tampoc ho han fet els últims fitxatges: Szcezny, Rashford, Joan Garcia o Roony Bardghji.
S'espera un aforament complet de gom a gom d'aficionats per veure l'anhelada estrena. Pel que fa als futbolistes culers, tant Raphinha com Joan Garcia han rebut l'alta mèdica i estan convocats pel partit. Concretament, el porter de Sallent serà titular i l'acompanyaran Balde, Cubarsí, Eric Garcia, Kounde, Gerard Martin, Fermín, Olmo, Ferran, Lewandowski i Lamine Yamal. Aquest i tots els jugadors que disputin el partit lluiran un petit gravat sota el coll amb "Tornem a casa" i la data del dia de l'estrena.
Una aparença renovada, però nostàlgica
Tot i mantenir l'essència de l'antic Camp Nou, els nous colors i el disseny de l'estadi s'adeqüen a l'actualitat i fa presagiar que serà un lloc on es viuran grans nits pels aficionats culers. El color dels seients conformen una degradació que va de vermell a blau, de la gespa al cel. Per ara, encara queda pendent col·locar la tercera graderia, al qual un cop estigui a instal·lada i hi hagi el permís d'ocupar el 100% de l'aforament, l'estadi donarà cabuda a més de 104.000 espectadors. Per altra banda, l'espectacular coberta que s'ha mostrat en diferents maquetes es col·locarà cap a l'any 2028 i, d'una vegada per totes, la construcció de l'estadi quedarà finalitzada.