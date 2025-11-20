Joan Laporta publica el seu primer llibre: «Així hem salvat el Barça»

Joan Laporta és un president que fuig de la norma, i en la setmana en la qual s'estrenarà l'Spotify Camp Nou presenta el seu primer llibre Així hem salvat el Barça. L'anunci d'aquesta nova publicació l'ha fet l'editorial Ara Llibres aquest dijous, a tres dies de l'anhelada estrena de l'estadi blaugrana.
El que es coneix de la proposta literària del president culer és que promet ser un relat en primera persona sobre "com és liderar el Barça i tot el que ha hagut de fer per mantenir-lo ben amunt els darrers anys". El llibre viatja a través de la crònica per tot el que ha succeït des de l'arribada de Laporta en el seu segon mandat al capdavant del club: els primers fitxatges i l'arribada de Hansi Flick, les palanques, els talents futurs i presents de la Masia, i la construcció de l'Spotify Camp Nou.
L'obra va a càrrec de Josep Maria Fonalleras, qui juntament amb el Joan Laporta ha escrit el que defineixen com "una crònica exclusiva i en primera persona del president més icònic". El llibre sortirà a la venda el dimarts 16 de desembre de 2025 i algunes llibreries ja l'anuncien als webs i informen que té 208 pàgines i el preu rondarà els 23 euros.
Retorn al Camp Nou i inici de la cursa per les eleccions blaugranes
L'anunci coincideix amb la setmana en la qual s'estrenarà el Camp Nou -dissabte a les 16:45 h contra l'Athletic Club-. El retorn arriba després de "l’obtenció de la llicència de primera ocupació corresponent a la Fase 1B, que permet ampliar l’aforament fins als 45.401 espectadors. Aquesta autorització inclou tota la zona de Lateral, i se suma a la llicència ja concedida de la Fase 1A, que comprèn Tribuna i Gol Sud". A més, "el club continua treballant en la Fase 1C per garantir la represa de l’activitat al Gol Nord, reunint totes les condicions operatives, de seguretat i de confort per als socis, sòcies i afició".
Per altra banda, l'anunci del nou llibre del president també coincideix amb l'engegada de motors d'alguns dels candidats a suplir Joan Laporta. Víctor Font és la principal alternativa i aquest mateix dilluns va presentar la seva candidatura per entomar la difícil fita, tot i això, Font ha sumat adeptes procedents de les presidències del mateix Laporta i Bartomeu per aconseguir-ho.