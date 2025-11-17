El Barça confirma el retorn al Camp Nou aquest dissabte

Fi del serial. El Barça ha fet públic que tornarà a disputar un partit al Spotify Camp Nou. Ho farà aquest dissabte a les 16:15 contra l'Athletic Club i amb un aforament màxim de 45.000 espectadors. Serà al retorn en partit oficial a l'estadi després de més de dos anys.
Segons ha informat el club en un comunicat, el retorn arriba després de "l’obtenció de la llicència de primera ocupació corresponent a la Fase 1B, que permet ampliar l’aforament fins als 45.401 espectadors. Aquesta autorització inclou tota la zona de Lateral, i se suma a la llicència ja concedida de la Fase 1A, que comprèn Tribuna i Gol Sud". A més, "el club continua treballant en la Fase 1C per garantir la represa de l’activitat al Gol Nord, reunint totes les condicions operatives, de seguretat i de confort per als socis, sòcies i afició".
Tot plegat implica que el Barça s'acomiada definitivament de Montjuïc, com a mínim a la Lliga i la Copa del Rei. A la Champions, "s’està treballant conjuntament amb la UEFA per poder disputar el partit contra l’Eintracht Frankfurt (9 de desembre) a l’Spotify Camp Nou, ja que es compleixen els requisits necessaris, tot i que encara s’és a l’espera de rebre la confirmació definitiva".
Gestió d'entrades i abonaments
El Club va impulsar el passat mes d’octubre un únic Passi de Temporada, que es mantindrà vigent fins a final de temporada i que ha permès l’accés tant a l’Estadi Olímpic Lluís Companys com, ara, a l’Spotify Camp Nou. L'han obtingut 24.800 socis. A banda, el club informa que la prevenda d’entrades per a socis i sòcies per al partit de dissabte s’activarà avui a les 16.00 h, mentre que demà, a les 16.00 h, s’obrirà la venda d’entrades per al públic general. A més, avui també s’obre la venda d’entrades VIP per a tothom.
Els socis i sòcies titulars del Passi Temporada 25/26 hauran de confirmar l'assistència a cada partit mitjançant l’APP de Socis o el web del Club fins sis dies abans del partit. Si no indiquen activament que volen assistir-hi, el Club no assignarà localitat i no serà possible accedir al partit.