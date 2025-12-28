Lamine Yamal, Pedri, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas en l'onze ideal de la IFFHS

Els futbolistes blaugranes Lamine Yamal i Pedri han estat triats en l'onze ideal masculí de 2025 de la Federació Internacional d'Història i Estadística de Futbol (IFFHS), igual que Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Patri Guijarro i Irene Paredes en el femení.
El davanter català i el migcampista canari formen part d'un equip de l'any en què també hi ha l'atacant francès del Reial Madrid Kylian Mbappé; els jugadors del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes i Willian Pacho; l'exporter del PSG, ara en el Manchester City, Gianluigi Donnarumma; el davanter citizen Erling Haaland; i l'artiller del Bayern Munic Harry Kane.
Yamal també va ser reconegut millor jugador en la categoria sub-20, amb 143 punts més sobre el seu perseguidor immediat, el francès Désiré Doue, del PSG. En aquesta categoria, Pau Cubarsí (FC Barcelona) i Dean Huijsen (Reial Madrid) han conformat l'eix de la defensa d'un onze ideal sub-20 del que també forma part Yamal.
En la categoria femenina absoluta, cinc futbolistes espanyoles, campiones de la Lliga de Nacions, han format part del millor onze de 2025: les blaugranes Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro i Irene Paredes i l'atacant de l'Arsenal Mariona Caldentey. Anglaterra, campiona d'Europa, compte en l'equip amb Alessia Russo, Hannah Hampton, Lucy Bronze i Leah Williamson, i ho completa l'alemanya Klara Buhl.
Durant la setmana, la tricampeona de la Pilota d'Or i vigent guanyadora del The Best, Aitana Bonmatí, va liderar el top 5 de millors jugadores de l'any per la IFFHS, seguida de Mariona Carldentey (2ª), Alexia Putellas (3ª), Patri Guijarro (4ª) i Vicky López (5ª).
La blaugrana Vicky López va ser triada millor Sub-20 del món amb una diferència de gairebé 70 punts sobre la segona classificada, la madridista Bufona Caicedo. En l'onze ideal d'aquesta categoria destaca també Aicha Camara, internacional sub-19, en el lateral dret.