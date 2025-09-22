Aitana Bonmatí fa història: tercera Pilota d’Or consecutiva

Aitana Bonmatí és la millor jugadora del planeta per tercera temporada consecutiva. La catalana allarga el "llegat culer" a la Pilota d'Or un any més per davant de Mariona Caldetany i Alessia Russo, que tanquen el podi del femení. De les darreres set edicions de la Pilota d'Or femenina, cinc l'han guanyada jugadores del Barça o formades al Barça. Als dos guardons d'Alèxia Putellas (2021, 2022) hi van seguir els d'Aitana Bonmatí (2023, 2024), que ara repeteix al podi.
Lamine Yamal, sense premi
En categoria masculina el Barça ha quedat orfe del guardó. Precisament, l'exblaugrana Ousmane Dembélé ha guanyat el guardó, deixant Lamine Yamal en segona posició. El jugador Vitinha del PSG equip ha tancat el podi. Els jugadors del Barça, Pedri, Lewandoski, Raphinha, han quedat en onzena, dissetena i cinquena posició respectivament.
Dembélé, que va jugar sis anys al Barça i fa tres que ho fa al PSG, ha succeït l'espanyol Rodri com a millor jugador del món. Després d'uns anys a Barcelona marcats per les lesions i la irregularitat, Dembélé s'ha retrobat amb la seva millor versió a París i sota les ordres de Luis Enrique. L'any passat va ser peça clau del PSG que va guanyar el triplet i només va perdre la final del Mundial de Clubs. Entre totes les competicions va marcar 35 gols i va donar 15 assistències.
Tot i no aconseguir la Pilota d'Or, l'estrella del Barça ha guanyat, per segon any consecutiu, el Trofeu Kopa al millor jugador menor de 21 anys, èxit que també ha aconseguit la jugadora de l'equip blaugrana femení Vicky López, qui ha agraït al Barça "el suport i que m'hagi deixat competir en el millor equip del món amb només 16 anys", ha expressat López i ha tancat el discurs recordant a "les pioneres del futbol femení".
Flick entrenador
Tampoc ha sortit vencedor el Barça en la categoria de millor entrenador. Tot i la gran temporada que va firmar, Hansi Flick no s'ha endut el guardó, que ha anat a mans de l'exbarcelonista Luis Enrique. L'entrenador asturià va crear un equip d'autor que va guanyar el triplet.
Tot i que no ha estat present a la gala perquè el PSG està jugant contra el Marsella, l'entrenador dels francesos ha agraït en un vídeo el guardó a millor entrenador a la seva família i "als fans del nostre equip i als aficionats a aquest esport".