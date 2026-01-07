El Barça ja té rival a la Copa del Rei: un històric de la Lliga

Els partits de vuitens de final de la Copa del Rei estan a tocar, el 13, 14 i 15 de gener són els dies assenyalats. Durant aquest dimecres s'ha celebrat el corresponent sorteig per emparellar els equips guanyadors de la passada eliminatòria, en la qual, l'únic equip català que es manté viu és el Barça, després de guanyar per dos gols al Guadalajara.
En els vuitens encara queda un bon grapat d'equips humils que somien en seguir guanyant i mantenir-se vius fins al final de la competició i altres clubs que volen sumar un trofeu més a les vitrines. El primer enfrontament revelat ha estat el del Deportivo de la Coruña contra l'Atlètic de Madrid. En segon lloc, ha estat el Barça, qui s'haurà d'enfrontar al Racing de Santander, un històric de la Lliga, en un camp de tota la vida, El Sardinero, on el Barça ha jugat tants cops en dècades passades. El partit farà que el líder de primera divisió i el líder de segona batallin per veure que segueix viu en el recorregut breu, però emocionant de la copa del Rei.
Per altra banda, el Reial Madrid s'enfrontarà a l'Albacete, un equip centrat a sortir de les posicions de descens de la segona divisió. Els altres partits que es viuran la setmana següent són: Cultural Leonesa- Athletic Club, Burgos-València, Betis-Elx, Reial Societat-Osasuna i Alavés-Rayo Vallecano. Tot i que ja es coneixien tots els enfrontaments queda pendent saber amb precisió quin dia serà en el qual es jugaran.