El derbi entre l'Espanyol i el Barça prometia ser d'alt voltatge i així va ser: cridòria, insults i llançaments d'objectes -en menor quantitat del que es podia esperar-. El partit va confirmar l'estat de forma de l'Espanyol, un equip ben organitzat i treballat per Manolo González que va posar contra les cordes als blaugranes, però que Joan Garcia va reanimar amb parades increïbles, una d'elles digne de ser la parada de l'any.
De fet, Garcia ha sigut el centre de les tensions prèvies al partit, que s'han desbocat totes al camp de Cornellà quan el blaugrana ha sortit a escalfar. Els crits dels seguidors de l'Espanyol evidencien que no és ben rebut al camp del seu anterior club.
Els seguidors pericos no només ho han demostrat al camp amb escridassades, també han dut cartells i pancartes contra el jugador del Barça en què es llegeix "vas ser dels nostres, sense perdó" o "Joan rata" i han creat i repartit bitllets falsos que simulen un dòlar amb la cara de Garcia i a dalt el nom "Judas Garcia".
Cornellà ja es preparava per a l'arribada de Garcia divendres a la nit, quan uns ultres de l'Espanyol cantaven "Volem el cap de Joan" als carrers de Barcelona. També hi ha hagut crits contra el Barça i Garcia abans del partit fora del camp que cridaven "fill de puta". Però amb tot això Joan Garcia ha fet un partit per emmarcar i digne d'un dels millors porters del món i ho ha celebrat a les xarxes remarcant la importància de la porteria a 0.
Fermín entra, revoluciona i assisteix, Lewandowski i Dani Olmo rematen
El porter del Barça va demostrar la seva professionalitat mantenint-se concentrat durant tot el partit i, fins i tot, va mostrar respecte pel seu exequip a l'hora de no celebrar els gols. Dani Olmo i Lewandowski van sentenciar el partit en els últims deu minuts. Juntament amb Fermín, van entrar des de la banqueta i van ser clarament decisius per decantar un partit molt igualat. Hansi Flick va guanyar a l'hora de fer els canvis a Manolo González, un expert a remoure les banquetes i que en surtin coses de profit per solucionar partits que s'encallen.
El partit anava calent des de dies abans, quan el davanter lleidatà del RCD Espanyol, Pere Milla va dir en el programa Perico que vola de Betevé que trepitjaria abans Lamine Yamal que Joan Garcia entre rialles. Resposta que no va passar desapercebuda pel públic ni pel mateix Lamine, que va contestar a través de les seves històries d'Instagram amb una foto on apareixia ell amb Balde celebrant un dels gols de la darrera visita a Cornellà el Prat i un comentari: "Ganes de tornar (i emojis blaugranes, d'una cara plorant de riure i d'un peu)", fent referència a les declaracions de Milla.