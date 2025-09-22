Aitana Bonmatí torna a reivindicar el català a París: «Gràcies a la família i amics recordo qui soc i d’on vinc»

Aitana Bonmatí és la millor jugadora del planeta per tercera temporada consecutiva. La migcampista de Sant Pere de Ribes allarga el "llegat culer" a la Pilota d'Or un any més. De les darreres set edicions de la Pilota d'Or femenina, cinc l'han guanyada jugadores del Barça o formades al Barça. Als dos guardons d'Alèxia Putellas (2021, 2022) hi van seguir els d'Aitana Bonmatí (2023, 2024), que ara repeteix al podi.
Al seu discurs ha agraït aquest reconeixement i ha remarcat la importància que, enguany, "tenim els mateixos premis que el masculí, la igualtat és un fet que demanem fa temps". La catalana ha tornat a utilitzar la seva llengua per agrair a "a la família i amics" per recordar-li "qui soc i d’on vinc".
"Gràcies al Barça que és el club de la meva vida i m'ho ha donat tot després de 14 anys, espero poder portar aquest escut arreu del món molts anys més", ha expressat la jugadora al seu equip exclusivament en català. També ha agraït a les companyes, el cos tècnic i el Barça i la selecció espanyola en general.
Pilota d'Or masculina
En categoria masculina el Barça ha quedat orfe del guardó. Precisament, l'exblaugrana Ousmane Dembélé ha guanyat el guardó, deixant Lamine Yamal en segona posició. El jugador Vitinha del PSG equip ha tancat el podi. Els jugadors del Barça, Pedri, Lewandoski, Raphinha, han quedat en onzena, dissetena i cinquena posició respectivament.
Tot i no aconseguir la Pilota d'Or, Lamine Yamal ha guanyat, per segon any consecutiu, el Trofeu Kopa al millor jugador menor de 21 anys, èxit que també ha aconseguit la jugadora de l'equip blaugrana femení Vicky López, qui ha agraït al Barça "el suport i que m'hagi deixat competir en el millor equip del món amb només 16 anys", ha expressat López i ha tancat el discurs recordant a "les pioneres del futbol femení".